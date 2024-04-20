20 апреля 2024

Цены на загородные дома в Тюменской области увеличились в 3 раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджи. Тюмень, коттедж, коттеджи, частный дом, кирпичный дом, дом
В Тюменской области объем продаж загородного жилья увеличился на 23% Фото:

В Тюменской области объем продаж загородного жилья увеличился на 23%, при этом его цена выросла в три раза. Об этом сообщил руководитель отдела загородной недвижимости агентства «Этажи» Илья Сауков.

«Стоимость загородной недвижимости по сравнению с прошлым годом выросла почти на 300%», — поделился Сауков с tmn.aif.ru. Несмотря на поднятие стоимости, спрос увеличился на 23%.

Эксперт считает, что не стоит ждать спада цены, а лучше приобретать загородное жилье сейчас. По его словам, сейчас есть выгодные льготные условия по ипотеке, которые могут исчезнуть во втором квартале 2024 года, а также ожидается повышение стоимости на стройматериалы.

По итогам анализа первого квартала 2023 и 2024 года, арендная ставка на загородную недвижимость поднялась на 75%. Средняя цена на такое жилье составляет 70 тысяч рублей.

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В Тюменской области объем продаж загородного жилья увеличился на 23%, при этом его цена выросла в три раза. Об этом сообщил руководитель отдела загородной недвижимости агентства «Этажи» Илья Сауков. «Стоимость загородной недвижимости по сравнению с прошлым годом выросла почти на 300%», — поделился Сауков с tmn.aif.ru. Несмотря на поднятие стоимости, спрос увеличился на 23%. Эксперт считает, что не стоит ждать спада цены, а лучше приобретать загородное жилье сейчас. По его словам, сейчас есть выгодные льготные условия по ипотеке, которые могут исчезнуть во втором квартале 2024 года, а также ожидается повышение стоимости на стройматериалы. По итогам анализа первого квартала 2023 и 2024 года, арендная ставка на загородную недвижимость поднялась на 75%. Средняя цена на такое жилье составляет 70 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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