Цены на загородные дома в Тюменской области увеличились в 3 раза

21 апреля 2024 в 07:21 Размер текста - 17 +

В Тюменской области объем продаж загородного жилья увеличился на 23% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области объем продаж загородного жилья увеличился на 23%, при этом его цена выросла в три раза. Об этом сообщил руководитель отдела загородной недвижимости агентства «Этажи» Илья Сауков. «Стоимость загородной недвижимости по сравнению с прошлым годом выросла почти на 300%», — поделился Сауков с tmn.aif.ru. Несмотря на поднятие стоимости, спрос увеличился на 23%. Эксперт считает, что не стоит ждать спада цены, а лучше приобретать загородное жилье сейчас. По его словам, сейчас есть выгодные льготные условия по ипотеке, которые могут исчезнуть во втором квартале 2024 года, а также ожидается повышение стоимости на стройматериалы. По итогам анализа первого квартала 2023 и 2024 года, арендная ставка на загородную недвижимость поднялась на 75%. Средняя цена на такое жилье составляет 70 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области объем продаж загородного жилья увеличился на 23%, при этом его цена выросла в три раза. Об этом сообщил руководитель отдела загородной недвижимости агентства «Этажи» Илья Сауков. «Стоимость загородной недвижимости по сравнению с прошлым годом выросла почти на 300%», — поделился Сауков с tmn.aif.ru. Несмотря на поднятие стоимости, спрос увеличился на 23%. Эксперт считает, что не стоит ждать спада цены, а лучше приобретать загородное жилье сейчас. По его словам, сейчас есть выгодные льготные условия по ипотеке, которые могут исчезнуть во втором квартале 2024 года, а также ожидается повышение стоимости на стройматериалы. По итогам анализа первого квартала 2023 и 2024 года, арендная ставка на загородную недвижимость поднялась на 75%. Средняя цена на такое жилье составляет 70 тысяч рублей.