Цены на загородные дома в Тюменской области увеличились в 3 раза

В Тюменской области объем продаж загородного жилья увеличился на 23%, при этом его цена выросла в три раза. Об этом сообщил руководитель отдела загородной недвижимости агентства «Этажи» Илья Сауков.
«Стоимость загородной недвижимости по сравнению с прошлым годом выросла почти на 300%», — поделился Сауков с tmn.aif.ru. Несмотря на поднятие стоимости, спрос увеличился на 23%.
Эксперт считает, что не стоит ждать спада цены, а лучше приобретать загородное жилье сейчас. По его словам, сейчас есть выгодные льготные условия по ипотеке, которые могут исчезнуть во втором квартале 2024 года, а также ожидается повышение стоимости на стройматериалы.
По итогам анализа первого квартала 2023 и 2024 года, арендная ставка на загородную недвижимость поднялась на 75%. Средняя цена на такое жилье составляет 70 тысяч рублей.
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В Тюменской области объем продаж загородного жилья увеличился на 23%, при этом его цена выросла в три раза. Об этом сообщил руководитель отдела загородной недвижимости агентства «Этажи» Илья Сауков. «Стоимость загородной недвижимости по сравнению с прошлым годом выросла почти на 300%», — поделился Сауков с tmn.aif.ru. Несмотря на поднятие стоимости, спрос увеличился на 23%. Эксперт считает, что не стоит ждать спада цены, а лучше приобретать загородное жилье сейчас. По его словам, сейчас есть выгодные льготные условия по ипотеке, которые могут исчезнуть во втором квартале 2024 года, а также ожидается повышение стоимости на стройматериалы. По итогам анализа первого квартала 2023 и 2024 года, арендная ставка на загородную недвижимость поднялась на 75%. Средняя цена на такое жилье составляет 70 тысяч рублей.