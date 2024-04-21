Новая тактика ВСУ: почему шары-террористы неэффективны и для чего на самом деле нужны метеозонды

В Подмосковье сбит воздушный шар с Украины

21 апреля 2024 в 09:09 Размер текста - 17 +

Воздушные шары могут использоваться для прикрытия дронов-камикадзе Фото: Tobias Hase/dpa/picture-alliance/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Два украинских воздушных шара, представляющих собой метеозонды, были уничтожены над Московской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU в своем материале подробно рассказывает о новом оружии украинской армии и о том, что оно из себя представляет. Для чего на самом деле нужны метеозонды Военный эксперт telegram-канала «Русское оружие» Евгений Даманцев напомнил, что в мирное время такие зонды, наполненные гелием или водородом, применяются для доставки различных модулей с датчиками скорости ветра, влажности, температуры, радиационного излучения и другими параметрами в верхние слои стратосферы на высоты 30-37 километров. Украинские военные адаптируют метеозонды для сброса боеприпасов и проведения разведки, запуская их через российскую границу. ВСУ адаптирую метеозонды для сброса боеприпасов Фото: Mark Humphrey/AP/TASS Как устроены шары-террористы Подобные шары отличаются простотой конструкции и доступностью компонентов. Основой этих воздушных аппаратов является мягкая оболочка, заполняемая легким газом, вероятнее всего, из стандартных метеозондов. Заправка шаров осуществляется на земле перед запуском без необходимости использования средств для подкачки или сброса газа. Дополнительные элементы, такие как блок-контроллер с приемником спутниковой навигации и механизмом подвеса боевой нагрузки, подвешиваются к шару с помощью троса или тросов к баллону. Сброс боевой нагрузки осуществляется по команде системы управления. Для обеспечения нужных летных характеристик используются пластиковые бутылки с водой в качестве балласта. Нагрузка, которую может нести воздушный шар, может быть разной, начиная от сверхлегких авиабомб и заканчивая минами различного калибра. На практике оружие оправдало себя не так, как ожидали ВСУ Воздушные шары с мягкой полимерной оболочкой и небольшими подвесными агрегатами считались незаметной целью, но на практике все сложилось по-другому. Российские средства воздушного разведывания обнаружили эти воздушные шары и передали данные об их местонахождении огневым подразделениям. Любое поражающее средство может сбить такой шар, начиная от стрелкового оружия — любое попадание гарантированно приведет к его падению. Скорее всего, в ВСУ осознают все недостатки данной техники и учитывают их при планировании боевых действий. Можно даже предположить, что эти объекты могут выполнять иные функции. Например, метеозонды с отражателями или боевыми нагрузками могут использоваться как фальшивые цели для привлечения внимания ПВО России. Кроме того, таким образом могут пытаться замаскировать летящие беспилотники-камикадзе. В последние месяцы усилилась боевая активность украинских беспилотников. Было совершено множество попыток добраться до объектов на территории России. Большинство таких воздушных целей успешно сбиваются, а украинская армия теряет технику без значительных результатов. Воздушные шары ВСУ могут выступать в качестве фальшивой цели для российской ПВО Фото: Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/ТАСС Где и как воздушные шары ранее использовались Воздушные шары были использованы в военных целях в разное время и в различных странах. Одним из наиболее известных примеров использования воздушных шаров военными было во время Первой мировой войны. В те времена воздушные шары использовались для наблюдения за перемещением войск, обнаружения вражеских позиций, передачи сигналов и даже для атаки с помощью бомб. Например, аэростаты использовались, чтобы наблюдать за движениями войск, предупреждать о приближении врага и корректировать огонь артиллерии. Также воздушные шары были использованы для воздушных атак на вражеские позиции. Однако с развитием авиации и технологий военного оборудования воздушные шары постепенно утратили свою значимость в военной сфере и были заменены более современными и эффективными средствами разведки и боевой поддержки. Во времена холодной войны они также были задействованы как разведывательные аппараты, которые могли залетать на территорию противника для сбора информации. Такие инциденты случались и в СССР. Интерес к возрождению практики применения воздушных шаров мог повыситься после события между США и Китаем. В январе 2023 года высотный воздушный шар из Китая пролетел через воздушное пространство Северной Америки, включая Аляску и Западную Канаду. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в международном сообществе и стимулировал обсуждение о возможной новой эре использования воздушных шаров в различных сферах — от военной до научной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два украинских воздушных шара, представляющих собой метеозонды, были уничтожены над Московской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU в своем материале подробно рассказывает о новом оружии украинской армии и о том, что оно из себя представляет. Военный эксперт telegram-канала «Русское оружие» Евгений Даманцев напомнил, что в мирное время такие зонды, наполненные гелием или водородом, применяются для доставки различных модулей с датчиками скорости ветра, влажности, температуры, радиационного излучения и другими параметрами в верхние слои стратосферы на высоты 30-37 километров. Украинские военные адаптируют метеозонды для сброса боеприпасов и проведения разведки, запуская их через российскую границу. Подобные шары отличаются простотой конструкции и доступностью компонентов. Основой этих воздушных аппаратов является мягкая оболочка, заполняемая легким газом, вероятнее всего, из стандартных метеозондов. Заправка шаров осуществляется на земле перед запуском без необходимости использования средств для подкачки или сброса газа. Дополнительные элементы, такие как блок-контроллер с приемником спутниковой навигации и механизмом подвеса боевой нагрузки, подвешиваются к шару с помощью троса или тросов к баллону. Сброс боевой нагрузки осуществляется по команде системы управления. Для обеспечения нужных летных характеристик используются пластиковые бутылки с водой в качестве балласта. Нагрузка, которую может нести воздушный шар, может быть разной, начиная от сверхлегких авиабомб и заканчивая минами различного калибра. Воздушные шары с мягкой полимерной оболочкой и небольшими подвесными агрегатами считались незаметной целью, но на практике все сложилось по-другому. Российские средства воздушного разведывания обнаружили эти воздушные шары и передали данные об их местонахождении огневым подразделениям. Любое поражающее средство может сбить такой шар, начиная от стрелкового оружия — любое попадание гарантированно приведет к его падению. Скорее всего, в ВСУ осознают все недостатки данной техники и учитывают их при планировании боевых действий. Можно даже предположить, что эти объекты могут выполнять иные функции. Например, метеозонды с отражателями или боевыми нагрузками могут использоваться как фальшивые цели для привлечения внимания ПВО России. Кроме того, таким образом могут пытаться замаскировать летящие беспилотники-камикадзе. В последние месяцы усилилась боевая активность украинских беспилотников. Было совершено множество попыток добраться до объектов на территории России. Большинство таких воздушных целей успешно сбиваются, а украинская армия теряет технику без значительных результатов. Воздушные шары были использованы в военных целях в разное время и в различных странах. Одним из наиболее известных примеров использования воздушных шаров военными было во время Первой мировой войны. В те времена воздушные шары использовались для наблюдения за перемещением войск, обнаружения вражеских позиций, передачи сигналов и даже для атаки с помощью бомб. Например, аэростаты использовались, чтобы наблюдать за движениями войск, предупреждать о приближении врага и корректировать огонь артиллерии. Также воздушные шары были использованы для воздушных атак на вражеские позиции. Однако с развитием авиации и технологий военного оборудования воздушные шары постепенно утратили свою значимость в военной сфере и были заменены более современными и эффективными средствами разведки и боевой поддержки. Во времена холодной войны они также были задействованы как разведывательные аппараты, которые могли залетать на территорию противника для сбора информации. Такие инциденты случались и в СССР. Интерес к возрождению практики применения воздушных шаров мог повыситься после события между США и Китаем. В январе 2023 года высотный воздушный шар из Китая пролетел через воздушное пространство Северной Америки, включая Аляску и Западную Канаду. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в международном сообществе и стимулировал обсуждение о возможной новой эре использования воздушных шаров в различных сферах — от военной до научной.