20 апреля 2024

В Кургане за полдня уровень воды в Тоболе опустился на девять сантиметров

© Служба новостей «URA.RU»
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Район затопления возле пляжа Бабьи пески. Курган, половодье, тобол, паводок, наводнение, потоп, вид сверху, курган, разлив
Власти подчеркивали, что «голова» паводка сместилась на 40 километров ниже по течению Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

К восьми утра в Кургане уровень Тобола опустился до отметки в 1004 сантиметра. Снижение за прошедшие 12 часов составило девять сантиметров, отмечается на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Уровень Тобола в Кургане на 08:00 составляет 1004 см (-1 см за два часа)», — свидетельствуют данные регионального информационного сайта. Всего за полдня река опустилась на девять см. Данные по уровню воды в селе Бараба не обновлялись с 20:00. Тогда была зафиксирована отметка в 361 см.

Специалисты ЦГМС ожидают пик половодья 24 апреля. Согласно последним официальным данным, на территории в подтапливаемой зоне находятся более 5300 жилых и дачных домов. О самой важной информации по теме наводнения узнает из трансляции URA.RU.

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К восьми утра в Кургане уровень Тобола опустился до отметки в 1004 сантиметра. Снижение за прошедшие 12 часов составило девять сантиметров, отмечается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Уровень Тобола в Кургане на 08:00 составляет 1004 см (-1 см за два часа)», — свидетельствуют данные регионального информационного сайта. Всего за полдня река опустилась на девять см. Данные по уровню воды в селе Бараба не обновлялись с 20:00. Тогда была зафиксирована отметка в 361 см. Специалисты ЦГМС ожидают пик половодья 24 апреля. Согласно последним официальным данным, на территории в подтапливаемой зоне находятся более 5300 жилых и дачных домов. О самой важной информации по теме наводнения узнает из трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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