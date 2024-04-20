В Кургане за полдня уровень воды в Тоболе опустился на девять сантиметров

21 апреля 2024 в 08:07 Размер текста - 17 +

Власти подчеркивали, что «голова» паводка сместилась на 40 километров ниже по течению Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области К восьми утра в Кургане уровень Тобола опустился до отметки в 1004 сантиметра. Снижение за прошедшие 12 часов составило девять сантиметров, отмечается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Уровень Тобола в Кургане на 08:00 составляет 1004 см (-1 см за два часа)», — свидетельствуют данные регионального информационного сайта. Всего за полдня река опустилась на девять см. Данные по уровню воды в селе Бараба не обновлялись с 20:00. Тогда была зафиксирована отметка в 361 см. Специалисты ЦГМС ожидают пик половодья 24 апреля. Согласно последним официальным данным, на территории в подтапливаемой зоне находятся более 5300 жилых и дачных домов. О самой важной информации по теме наводнения узнает из трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К восьми утра в Кургане уровень Тобола опустился до отметки в 1004 сантиметра. Снижение за прошедшие 12 часов составило девять сантиметров, отмечается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Уровень Тобола в Кургане на 08:00 составляет 1004 см (-1 см за два часа)», — свидетельствуют данные регионального информационного сайта. Всего за полдня река опустилась на девять см. Данные по уровню воды в селе Бараба не обновлялись с 20:00. Тогда была зафиксирована отметка в 361 см. Специалисты ЦГМС ожидают пик половодья 24 апреля. Согласно последним официальным данным, на территории в подтапливаемой зоне находятся более 5300 жилых и дачных домов. О самой важной информации по теме наводнения узнает из трансляции URA.RU.