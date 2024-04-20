Происшествия В челябинских городах и районах введен особый противопожарный режим 21 апреля 2024 в 10:54 Размер текста - 17 + В период ОПР для жителей действует ряд запретов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за аномальной жары в четырех районах и двух городах Челябинской области введен особый противопожарный режим (ОПР). Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. «В четырех районах и двух городах области введен особый противопожарный режим. В Аргаяшском, Еткульском, Красноармейском, Кунашакском, Сосновском районах и в Копейском и Кыштымском городских округах», — отмечает пресс-служба ведомства. Использование открытого огня, в том числе на личных приусадебных участках, в период ОПР запрещено. Штрафы за разведение огня в этих условиях увеличиваются вдвое В области уже начались первые лесные пожары. Шесть возгораний на площади 17 гектаров произошли на территории Красноармейского, Кунашакского и Кыштымского лесничеств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Из-за аномальной жары в четырех районах и двух городах Челябинской области введен особый противопожарный режим (ОПР). Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. «В четырех районах и двух городах области введен особый противопожарный режим. В Аргаяшском, Еткульском, Красноармейском, Кунашакском, Сосновском районах и в Копейском и Кыштымском городских округах», — отмечает пресс-служба ведомства. Использование открытого огня, в том числе на личных приусадебных участках, в период ОПР запрещено. Штрафы за разведение огня в этих условиях увеличиваются вдвое В области уже начались первые лесные пожары. Шесть возгораний на площади 17 гектаров произошли на территории Красноармейского, Кунашакского и Кыштымского лесничеств. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям