В челябинских городах и районах введен особый противопожарный режим

Из-за аномальной жары в четырех районах и двух городах Челябинской области введен особый противопожарный режим (ОПР). Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
«В четырех районах и двух городах области введен особый противопожарный режим. В Аргаяшском, Еткульском, Красноармейском, Кунашакском, Сосновском районах и в Копейском и Кыштымском городских округах», — отмечает пресс-служба ведомства.
Использование открытого огня, в том числе на личных приусадебных участках, в период ОПР запрещено. Штрафы за разведение огня в этих условиях увеличиваются вдвое
В области уже начались первые лесные пожары. Шесть возгораний на площади 17 гектаров произошли на территории Красноармейского, Кунашакского и Кыштымского лесничеств.
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