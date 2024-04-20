20 апреля 2024
19 апреля 2024

В челябинских городах и районах введен особый противопожарный режим

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, пожарные
В период ОПР для жителей действует ряд запретов Фото:

Из-за аномальной жары в четырех районах и двух городах Челябинской области введен особый противопожарный режим (ОПР). Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

«В четырех районах и двух городах области введен особый противопожарный режим. В Аргаяшском, Еткульском, Красноармейском, Кунашакском, Сосновском районах и в Копейском и Кыштымском городских округах», — отмечает пресс-служба ведомства.

Использование открытого огня, в том числе на личных приусадебных участках, в период ОПР запрещено. Штрафы за разведение огня в этих условиях увеличиваются вдвое

В области уже начались первые лесные пожары. Шесть возгораний на площади 17 гектаров произошли на территории Красноармейского, Кунашакского и Кыштымского лесничеств.

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Из-за аномальной жары в четырех районах и двух городах Челябинской области введен особый противопожарный режим (ОПР). Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. «В четырех районах и двух городах области введен особый противопожарный режим. В Аргаяшском, Еткульском, Красноармейском, Кунашакском, Сосновском районах и в Копейском и Кыштымском городских округах», — отмечает пресс-служба ведомства. Использование открытого огня, в том числе на личных приусадебных участках, в период ОПР запрещено. Штрафы за разведение огня в этих условиях увеличиваются вдвое В области уже начались первые лесные пожары. Шесть возгораний на площади 17 гектаров произошли на территории Красноармейского, Кунашакского и Кыштымского лесничеств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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