Жители ЯНАО могут бесплатно создать свой бренд одежды

В Губкинском (ЯНАО) 27—28 апреля пройдет дизайн-интенсив «МЕРЧедельня» в молодежном центре «Современник». На нем ямальцы научатся создавать свой бренд одежды. Об этом сообщила администрация города.
«Дизайн-интенсив „МЕРЧедельня“ пройдет 27—28 апреля в молодежном центре „Современник“. Спикером станет опытный дизайнер, партнер департамента МП ЯНАО — Даша Доронина. В течение двух дней участники будут учиться создавать мерч (одежда и сувениры с символикой бренда — прим. ред.), пройдут путь от придумывания идеи до допечатной подготовки», — написала администрация в telegram-канале.
На мероприятие участники разберут функции, виды и тренды мерча. Кроме того, ребята придумают свой собственный проект, а еще неформально пообщаются со спикером и получат обратную связь по своим уже существующим дизайнам.
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В Губкинском (ЯНАО) 27—28 апреля пройдет дизайн-интенсив «МЕРЧедельня» в молодежном центре «Современник». На нем ямальцы научатся создавать свой бренд одежды. Об этом сообщила администрация города. «Дизайн-интенсив „МЕРЧедельня“ пройдет 27—28 апреля в молодежном центре „Современник“. Спикером станет опытный дизайнер, партнер департамента МП ЯНАО — Даша Доронина. В течение двух дней участники будут учиться создавать мерч (одежда и сувениры с символикой бренда — прим. ред.), пройдут путь от придумывания идеи до допечатной подготовки», — написала администрация в telegram-канале. На мероприятие участники разберут функции, виды и тренды мерча. Кроме того, ребята придумают свой собственный проект, а еще неформально пообщаются со спикером и получат обратную связь по своим уже существующим дизайнам.