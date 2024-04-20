Жители ЯНАО могут бесплатно создать свой бренд одежды

21 апреля 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Мероприятие пойдет пройдет 27—28 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) 27—28 апреля пройдет дизайн-интенсив «МЕРЧедельня» в молодежном центре «Современник». На нем ямальцы научатся создавать свой бренд одежды. Об этом сообщила администрация города. «Дизайн-интенсив „МЕРЧедельня“ пройдет 27—28 апреля в молодежном центре „Современник“. Спикером станет опытный дизайнер, партнер департамента МП ЯНАО — Даша Доронина. В течение двух дней участники будут учиться создавать мерч (одежда и сувениры с символикой бренда — прим. ред.), пройдут путь от придумывания идеи до допечатной подготовки», — написала администрация в telegram-канале. На мероприятие участники разберут функции, виды и тренды мерча. Кроме того, ребята придумают свой собственный проект, а еще неформально пообщаются со спикером и получат обратную связь по своим уже существующим дизайнам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Губкинском (ЯНАО) 27—28 апреля пройдет дизайн-интенсив «МЕРЧедельня» в молодежном центре «Современник». На нем ямальцы научатся создавать свой бренд одежды. Об этом сообщила администрация города. «Дизайн-интенсив „МЕРЧедельня“ пройдет 27—28 апреля в молодежном центре „Современник“. Спикером станет опытный дизайнер, партнер департамента МП ЯНАО — Даша Доронина. В течение двух дней участники будут учиться создавать мерч (одежда и сувениры с символикой бренда — прим. ред.), пройдут путь от придумывания идеи до допечатной подготовки», — написала администрация в telegram-канале. На мероприятие участники разберут функции, виды и тренды мерча. Кроме того, ребята придумают свой собственный проект, а еще неформально пообщаются со спикером и получат обратную связь по своим уже существующим дизайнам.