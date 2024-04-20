20 апреля 2024
19 апреля 2024

Жители ЯНАО могут бесплатно создать свой бренд одежды

© Служба новостей «URA.RU»
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Бренд одежды Multilook. Екатеринбург, эскизы
Мероприятие пойдет пройдет 27—28 апреля Фото:

В Губкинском (ЯНАО) 27—28 апреля пройдет дизайн-интенсив «МЕРЧедельня» в молодежном центре «Современник». На нем ямальцы научатся создавать свой бренд одежды. Об этом сообщила администрация города.

«Дизайн-интенсив „МЕРЧедельня“ пройдет 27—28 апреля в молодежном центре „Современник“. Спикером станет опытный дизайнер, партнер департамента МП ЯНАО — Даша Доронина. В течение двух дней участники будут учиться создавать мерч (одежда и сувениры с символикой бренда — прим. ред.), пройдут путь от придумывания идеи до допечатной подготовки», — написала администрация в telegram-канале.

На мероприятие участники разберут функции, виды и тренды мерча. Кроме того, ребята придумают свой собственный проект, а еще неформально пообщаются со спикером и получат обратную связь по своим уже существующим дизайнам.

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В Губкинском (ЯНАО) 27—28 апреля пройдет дизайн-интенсив «МЕРЧедельня» в молодежном центре «Современник». На нем ямальцы научатся создавать свой бренд одежды. Об этом сообщила администрация города. «Дизайн-интенсив „МЕРЧедельня“ пройдет 27—28 апреля в молодежном центре „Современник“. Спикером станет опытный дизайнер, партнер департамента МП ЯНАО — Даша Доронина. В течение двух дней участники будут учиться создавать мерч (одежда и сувениры с символикой бренда — прим. ред.), пройдут путь от придумывания идеи до допечатной подготовки», — написала администрация в telegram-канале. На мероприятие участники разберут функции, виды и тренды мерча. Кроме того, ребята придумают свой собственный проект, а еще неформально пообщаются со спикером и получат обратную связь по своим уже существующим дизайнам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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