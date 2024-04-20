В Кургане уровень Тобола перестал снижаться

Уровень воды перестал снижаться
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане уровень воды в Тоболе остановился на отметке 1002 сантиметра. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Пункт гидропоста: Курган, река Тобол. Уровень воды над нулем поста 21 апреля в 12:00: 1002 сантиметра», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с восьми утра и уровень воды составляет 353 сантиметра.
В Курганской области под риском подтопления, если Тобол достигнет отметки в 1100 сантиметров, находятся 57 тысяч человек из 62 населенных пунктов. Среди них 14 582 — это дети. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!