20 апреля 2024

В Кургане уровень Тобола перестал снижаться

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Микрорайон Глинки. Курган, паводок, наводнение, глинки
Уровень воды перестал снижаться Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень воды в Тоболе остановился на отметке 1002 сантиметра. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Пункт гидропоста: Курган, река Тобол. Уровень воды над нулем поста 21 апреля в 12:00: 1002 сантиметра», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с восьми утра и уровень воды составляет 353 сантиметра.

В Курганской области под риском подтопления, если Тобол достигнет отметки в 1100 сантиметров, находятся 57 тысяч человек из 62 населенных пунктов. Среди них 14 582 — это дети. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане уровень воды в Тоболе остановился на отметке 1002 сантиметра. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Пункт гидропоста: Курган, река Тобол. Уровень воды над нулем поста 21 апреля в 12:00: 1002 сантиметра», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с восьми утра и уровень воды составляет 353 сантиметра. В Курганской области под риском подтопления, если Тобол достигнет отметки в 1100 сантиметров, находятся 57 тысяч человек из 62 населенных пунктов. Среди них 14 582 — это дети. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...