В Кургане уровень Тобола перестал снижаться

21 апреля 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Уровень воды перестал снижаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень воды в Тоболе остановился на отметке 1002 сантиметра. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Пункт гидропоста: Курган, река Тобол. Уровень воды над нулем поста 21 апреля в 12:00: 1002 сантиметра», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с восьми утра и уровень воды составляет 353 сантиметра. В Курганской области под риском подтопления, если Тобол достигнет отметки в 1100 сантиметров, находятся 57 тысяч человек из 62 населенных пунктов. Среди них 14 582 — это дети. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане уровень воды в Тоболе остановился на отметке 1002 сантиметра. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Пункт гидропоста: Курган, река Тобол. Уровень воды над нулем поста 21 апреля в 12:00: 1002 сантиметра», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с восьми утра и уровень воды составляет 353 сантиметра. В Курганской области под риском подтопления, если Тобол достигнет отметки в 1100 сантиметров, находятся 57 тысяч человек из 62 населенных пунктов. Среди них 14 582 — это дети. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.