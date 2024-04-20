Десятки тысяч курганцев находятся под угрозой эвакуации

21 апреля 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

Около 57000 курганцев находятся под риском затопления в Кургане и области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области 57 000 человек из 62 населенных пунктов находятся под риском подтопления в случае, если река Тобол достигнет отметки в 1100 сантиметров. Данные об этом МЧС России по региону опубликовало на своем сайте. В Кургане при допустимом уровне 1100 см в зону подтопления могут попасть микрорайоны: Тополя, Смолино, Челноково, Храпово, Глинки, Затобольный, Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Черемухово (восточная часть), Осиновка, Чернышова, Малое Чаусово, Ключи, Увал, Вороновка, Северный, Кулацкий, Арбинка, ст. Камчиха, Затоболье, пос. «ТЭЦ», промзона по ул. Омская, Восточный», — указано на сайте ведомства. По их данным, только в этих районах города проживают 48 293 человек, из которых 14 582 — это дети. Также под риск затопления попадает еще 61 населенный пункт Курганской области. Там проживает около 9200 человек, из которых 2000 являются детьми. Всего в зону затопления в Кургане и регионе, по данным министерства попадают 5234 жилых дома и 5934 приусадебных участков, а также 84 СНТ. Ранее URA.RU писало, что вода находится в более чем 5300 жилых и дачных домах. Специалисты регионального ЦГМС ожидают пик половодья 24 апреля. Подробнее о паводке в Курганской области читайте в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области 57 000 человек из 62 населенных пунктов находятся под риском подтопления в случае, если река Тобол достигнет отметки в 1100 сантиметров. Данные об этом МЧС России по региону опубликовало на своем сайте. В Кургане при допустимом уровне 1100 см в зону подтопления могут попасть микрорайоны: Тополя, Смолино, Челноково, Храпово, Глинки, Затобольный, Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Черемухово (восточная часть), Осиновка, Чернышова, Малое Чаусово, Ключи, Увал, Вороновка, Северный, Кулацкий, Арбинка, ст. Камчиха, Затоболье, пос. «ТЭЦ», промзона по ул. Омская, Восточный», — указано на сайте ведомства. По их данным, только в этих районах города проживают 48 293 человек, из которых 14 582 — это дети. Также под риск затопления попадает еще 61 населенный пункт Курганской области. Там проживает около 9200 человек, из которых 2000 являются детьми. Всего в зону затопления в Кургане и регионе, по данным министерства попадают 5234 жилых дома и 5934 приусадебных участков, а также 84 СНТ. Ранее URA.RU писало, что вода находится в более чем 5300 жилых и дачных домах. Специалисты регионального ЦГМС ожидают пик половодья 24 апреля. Подробнее о паводке в Курганской области читайте в онлайн-трансляции агентства.