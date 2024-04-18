Полпред Якушев с Шумковым провели ночное заседание по половодью

19 апреля 2024 в 05:12 Размер текста - 17 +

На заседании комиссии обсуждалась координация сил во время роста уровня воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Полномочный представитель в УрФО Владимир Якушев и губернатор Курганской области Вадим Шумков провели ночное заседание комиссии по ЧС и обсудили координацию сил и средств для проведения эвакуации и укрепления дамбы там, где это необходимо. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Владимир Якушев и Вадим Шумков ночью провели заседание комиссии по ЧС. Основным вопросом стала координация сил и средств во время роста уровня воды и преодоления в Кургане отметки в 10 метров для проведения эвакуации и укрепления дамбы там, где это необходимо. Профильным службам и ведомствам поставлены задачи по работе в Кетовском округе, где уровень воды держится на отметках выше 10 и 11 метров, и в Белозерском округе, куда из Кургана идет большая вода», — сообщили в telegram-канале правительства. В округах региона, где отступает вода, продолжается работа по подключению обесточенных от электричества населенных пунктов, проведению мероприятий по обработке колодцев, домов, скважин. Для организации и уборки территорий от мусора и оказания помощи пострадавшим от паводка курганцам сформированы команды и привлечены волонтеры. В Кургане уровень воды в Тоболе достиг уровня 1006 сантиметров. В двух местах в дамбе образовались протечки, которые устраняют спасатели и добровольцы. К населенным пунктам Белозерского округа подступает вода, а жителей муниципалитета просят эвакуироваться заранее. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель в УрФО Владимир Якушев и губернатор Курганской области Вадим Шумков провели ночное заседание комиссии по ЧС и обсудили координацию сил и средств для проведения эвакуации и укрепления дамбы там, где это необходимо. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Владимир Якушев и Вадим Шумков ночью провели заседание комиссии по ЧС. Основным вопросом стала координация сил и средств во время роста уровня воды и преодоления в Кургане отметки в 10 метров для проведения эвакуации и укрепления дамбы там, где это необходимо. Профильным службам и ведомствам поставлены задачи по работе в Кетовском округе, где уровень воды держится на отметках выше 10 и 11 метров, и в Белозерском округе, куда из Кургана идет большая вода», — сообщили в telegram-канале правительства. В округах региона, где отступает вода, продолжается работа по подключению обесточенных от электричества населенных пунктов, проведению мероприятий по обработке колодцев, домов, скважин. Для организации и уборки территорий от мусора и оказания помощи пострадавшим от паводка курганцам сформированы команды и привлечены волонтеры. В Кургане уровень воды в Тоболе достиг уровня 1006 сантиметров. В двух местах в дамбе образовались протечки, которые устраняют спасатели и добровольцы. К населенным пунктам Белозерского округа подступает вода, а жителей муниципалитета просят эвакуироваться заранее. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.