18 апреля 2024

Полпред Якушев с Шумковым провели ночное заседание по половодью

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Заседание городской думы. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, карандаш, собрание глав
На заседании комиссии обсуждалась координация сил во время роста уровня воды Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Полномочный представитель в УрФО Владимир Якушев и губернатор Курганской области Вадим Шумков провели ночное заседание комиссии по ЧС и обсудили координацию сил и средств для проведения эвакуации и укрепления дамбы там, где это необходимо. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Владимир Якушев и Вадим Шумков ночью провели заседание комиссии по ЧС. Основным вопросом стала координация сил и средств во время роста уровня воды и преодоления в Кургане отметки в 10 метров для проведения эвакуации и укрепления дамбы там, где это необходимо. Профильным службам и ведомствам поставлены задачи по работе в Кетовском округе, где уровень воды держится на отметках выше 10 и 11 метров, и в Белозерском округе, куда из Кургана идет большая вода», — сообщили в telegram-канале правительства.

В округах региона, где отступает вода, продолжается работа по подключению обесточенных от электричества населенных пунктов, проведению мероприятий по обработке колодцев, домов, скважин. Для организации и уборки территорий от мусора и оказания помощи пострадавшим от паводка курганцам сформированы команды и привлечены волонтеры.

В Кургане уровень воды в Тоболе достиг уровня 1006 сантиметров. В двух местах в дамбе образовались протечки, которые устраняют спасатели и добровольцы. К населенным пунктам Белозерского округа подступает вода, а жителей муниципалитета просят эвакуироваться заранее. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Полномочный представитель в УрФО Владимир Якушев и губернатор Курганской области Вадим Шумков провели ночное заседание комиссии по ЧС и обсудили координацию сил и средств для проведения эвакуации и укрепления дамбы там, где это необходимо. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Владимир Якушев и Вадим Шумков ночью провели заседание комиссии по ЧС. Основным вопросом стала координация сил и средств во время роста уровня воды и преодоления в Кургане отметки в 10 метров для проведения эвакуации и укрепления дамбы там, где это необходимо. Профильным службам и ведомствам поставлены задачи по работе в Кетовском округе, где уровень воды держится на отметках выше 10 и 11 метров, и в Белозерском округе, куда из Кургана идет большая вода», — сообщили в telegram-канале правительства. В округах региона, где отступает вода, продолжается работа по подключению обесточенных от электричества населенных пунктов, проведению мероприятий по обработке колодцев, домов, скважин. Для организации и уборки территорий от мусора и оказания помощи пострадавшим от паводка курганцам сформированы команды и привлечены волонтеры. В Кургане уровень воды в Тоболе достиг уровня 1006 сантиметров. В двух местах в дамбе образовались протечки, которые устраняют спасатели и добровольцы. К населенным пунктам Белозерского округа подступает вода, а жителей муниципалитета просят эвакуироваться заранее. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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