Тобол в Кургане снизился до 10 метров

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Микрорайон Глинки. Курган, паводок, наводнение, глинки
Уровень воды вернулся к 10 метрам Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень воды в Тоболе снизился до 10 метров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«Курган, река Тобол. По данным гидропоста на 14:00 21 апреля уровень воды составил 1000 сантиметров», — сообщили в telegram-канале правительства. За два часа вода убыла на два сантиметра.

Быстрее всего в Курганской области вода уходит на реках Тобол в Барабе, Исеть в Далматово и Миасс в Каргаполье. За сутки снижение в этих пунктах составило 41 сантиметр. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане уровень воды в Тоболе снизился до 10 метров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Курган, река Тобол. По данным гидропоста на 14:00 21 апреля уровень воды составил 1000 сантиметров», — сообщили в telegram-канале правительства. За два часа вода убыла на два сантиметра. Быстрее всего в Курганской области вода уходит на реках Тобол в Барабе, Исеть в Далматово и Миасс в Каргаполье. За сутки снижение в этих пунктах составило 41 сантиметр. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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