Тобол в Кургане снизился до 10 метров

Уровень воды вернулся к 10 метрам
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане уровень воды в Тоболе снизился до 10 метров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.
«Курган, река Тобол. По данным гидропоста на 14:00 21 апреля уровень воды составил 1000 сантиметров», — сообщили в telegram-канале правительства. За два часа вода убыла на два сантиметра.
Быстрее всего в Курганской области вода уходит на реках Тобол в Барабе, Исеть в Далматово и Миасс в Каргаполье. За сутки снижение в этих пунктах составило 41 сантиметр. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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