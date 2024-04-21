Тобол в Кургане снизился до 10 метров

21 апреля 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

Уровень воды вернулся к 10 метрам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень воды в Тоболе снизился до 10 метров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Курган, река Тобол. По данным гидропоста на 14:00 21 апреля уровень воды составил 1000 сантиметров», — сообщили в telegram-канале правительства. За два часа вода убыла на два сантиметра. Быстрее всего в Курганской области вода уходит на реках Тобол в Барабе, Исеть в Далматово и Миасс в Каргаполье. За сутки снижение в этих пунктах составило 41 сантиметр. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане уровень воды в Тоболе снизился до 10 метров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Курган, река Тобол. По данным гидропоста на 14:00 21 апреля уровень воды составил 1000 сантиметров», — сообщили в telegram-канале правительства. За два часа вода убыла на два сантиметра. Быстрее всего в Курганской области вода уходит на реках Тобол в Барабе, Исеть в Далматово и Миасс в Каргаполье. За сутки снижение в этих пунктах составило 41 сантиметр. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.