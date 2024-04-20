В курганских реках резко уходит вода. Скрин

21 апреля 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Больше всего воды за сутки ушло в реках Миасс и Исеть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области на 21 апреля быстрее всего вода уходит на реках Миасс в Каргаполье, Тобол в Барабе и Исеть в Далматово. В общем, за сутки снижение этих пунктах составило 41 см. Об этом сообщается, а оперативной информации на сайте регионального ГУ МЧС России. «Сведения о состоянии водных объектов на 21 апреля. Фактический уровень воды в реке Миасс в рабочем поселке Каргаполье — 220 см (-16 см за сутки). Река Тобол в Барабе — 353 см (-14 см), река Исеть в Далматово — 3 см (-11 см)», — указано в данных МЧС на 8:00 21 апреля. В селе Звериноголовское на Тоболе на это время уровень воды составил 844 см (-10 см за сутки). По данным МЧС региона, пик паводка в Кургане ожидается в ближайшие 1-2 дня. Губернатор Вадим Шумков заявлял, что «голова» половодья уже ушла из Кургана в Белозерский округ. Подробнее о паводке в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU, об изменении уровня в реке Тобол — читайте здесь. Скрин: сайт ГУ МЧС России по Курганской области telegram-канал «Курганская область официально» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области на 21 апреля быстрее всего вода уходит на реках Миасс в Каргаполье, Тобол в Барабе и Исеть в Далматово. В общем, за сутки снижение этих пунктах составило 41 см. Об этом сообщается, а оперативной информации на сайте регионального ГУ МЧС России. «Сведения о состоянии водных объектов на 21 апреля. Фактический уровень воды в реке Миасс в рабочем поселке Каргаполье — 220 см (-16 см за сутки). Река Тобол в Барабе — 353 см (-14 см), река Исеть в Далматово — 3 см (-11 см)», — указано в данных МЧС на 8:00 21 апреля. В селе Звериноголовское на Тоболе на это время уровень воды составил 844 см (-10 см за сутки). По данным МЧС региона, пик паводка в Кургане ожидается в ближайшие 1-2 дня. Губернатор Вадим Шумков заявлял, что «голова» половодья уже ушла из Кургана в Белозерский округ. Подробнее о паводке в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU, об изменении уровня в реке Тобол — читайте здесь.