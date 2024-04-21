Уровень воды в Тоболе в Кургане опустился ниже 10 метров

21 апреля 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Тоболе составляет 999 сантиметров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В реке Тобол в районе Кургана уровень воды снизился до 999 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Пункт гидропоста: Курган, река Тобол. Уровень воды над нулем поста 21 апреля в 12:00: 999 сантиметров», — указано в telegram-канале правительства. Вода убыла на один сантиметр за два часа. В районе села Белозерского уровень воды держится на отметке в 580 сантиметров. Губернатор Курганской области Вадим Шумков советует жителям региона не расслабляться из-за того, что уровень Тобола начал снижаться. Вода все еще остается в пределах отметок с опасными явлениями. Первостепенной задачей является слежение за дамбой и ее укрепление, спасающей Курган от 10-метрового уровня воды. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В реке Тобол в районе Кургана уровень воды снизился до 999 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Пункт гидропоста: Курган, река Тобол. Уровень воды над нулем поста 21 апреля в 12:00: 999 сантиметров», — указано в telegram-канале правительства. Вода убыла на один сантиметр за два часа. В районе села Белозерского уровень воды держится на отметке в 580 сантиметров. Губернатор Курганской области Вадим Шумков советует жителям региона не расслабляться из-за того, что уровень Тобола начал снижаться. Вода все еще остается в пределах отметок с опасными явлениями. Первостепенной задачей является слежение за дамбой и ее укрепление, спасающей Курган от 10-метрового уровня воды. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.