Уровень воды в Тоболе в Кургане опустился ниже 10 метров

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Микрорайон Глинки. Курган, паводок, наводнение, глинки
Уровень воды в Тоболе составляет 999 сантиметров Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В реке Тобол в районе Кургана уровень воды снизился до 999 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«Пункт гидропоста: Курган, река Тобол. Уровень воды над нулем поста 21 апреля в 12:00: 999 сантиметров», — указано в telegram-канале правительства. Вода убыла на один сантиметр за два часа. В районе села Белозерского уровень воды держится на отметке в 580 сантиметров.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков советует жителям региона не расслабляться из-за того, что уровень Тобола начал снижаться. Вода все еще остается в пределах отметок с опасными явлениями. Первостепенной задачей является слежение за дамбой и ее укрепление, спасающей Курган от 10-метрового уровня воды. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В реке Тобол в районе Кургана уровень воды снизился до 999 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Пункт гидропоста: Курган, река Тобол. Уровень воды над нулем поста 21 апреля в 12:00: 999 сантиметров», — указано в telegram-канале правительства. Вода убыла на один сантиметр за два часа. В районе села Белозерского уровень воды держится на отметке в 580 сантиметров. Губернатор Курганской области Вадим Шумков советует жителям региона не расслабляться из-за того, что уровень Тобола начал снижаться. Вода все еще остается в пределах отметок с опасными явлениями. Первостепенной задачей является слежение за дамбой и ее укрепление, спасающей Курган от 10-метрового уровня воды. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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