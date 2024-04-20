20 апреля 2024

На дороге в тюменскую деревню прорвало трубу. Видео

Моор: караульные обнаружили, что заглушка в трубе не выдержала напора воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Афонькино, паводок. Афонькино , мужчина, дорога
Дорога в деревню Большой Остров пострадала от напора воды Фото:

На дороге в деревню Большой Остров прорвало заглушку в трубе из-за напора воды. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

«На дороге, которая ведет в деревню Большой Остров, караульные обнаружили, что заглушка в трубе не выдержала напора воды. Сейчас здесь работают больше 150 спасателей. Для тяжелой техники отсыпали площадку высотой 4 метра», — сообщил глава региона.

Моор также добавил, что на данный момент в населенных пунктах Ишимского района всего соорудили 19 километров дамб. Ранее губернатор спрогнозировал, что ночью 21 апреля уровень воды в реке Ишим достигнет своих пиковых значений.

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На дороге в деревню Большой Остров прорвало заглушку в трубе из-за напора воды. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. «На дороге, которая ведет в деревню Большой Остров, караульные обнаружили, что заглушка в трубе не выдержала напора воды. Сейчас здесь работают больше 150 спасателей. Для тяжелой техники отсыпали площадку высотой 4 метра», — сообщил глава региона. Моор также добавил, что на данный момент в населенных пунктах Ишимского района всего соорудили 19 километров дамб. Ранее губернатор спрогнозировал, что ночью 21 апреля уровень воды в реке Ишим достигнет своих пиковых значений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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