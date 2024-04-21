ВС РФ разбомбили аэродром «Днепр». Видео

Минобороны РФ: на аэродроме «Днепр» уничтожены МиГ-29 и пусковая установка С-300
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МиГ-29 уничтожен на аэродроме «Днепр» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Аэродром «Днепр» Вооруженных сил Украины подвергся атаке со стороны ВС РФ. В течение суток здесь были уничтожены самолет МиГ-29 и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены: самолет МиГ-29, пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС», — сообщает Минобороны России в своем telegram-канале.

Также уничтожены цех производства беспилотных летательных аппаратов и радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой «Пеликан». Противник понес потери в живой силе и технике в 104 районах в зоне СВО.

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Аэродром «Днепр» Вооруженных сил Украины подвергся атаке со стороны ВС РФ. В течение суток здесь были уничтожены самолет МиГ-29 и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС. «Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены: самолет МиГ-29, пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС», — сообщает Минобороны России в своем telegram-канале. Также уничтожены цех производства беспилотных летательных аппаратов и радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой «Пеликан». Противник понес потери в живой силе и технике в 104 районах в зоне СВО.
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