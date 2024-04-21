Аэродром «Днепр» Вооруженных сил Украины подвергся атаке со стороны ВС РФ. В течение суток здесь были уничтожены самолет МиГ-29 и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены: самолет МиГ-29, пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС», —
Также уничтожены цех производства беспилотных летательных аппаратов и радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой «Пеликан». Противник понес потери в живой силе и технике в 104 районах в зоне СВО.
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