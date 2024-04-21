Bild: у Украины не осталось средств ПВО под Часовым Яром

21 апреля 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

ВСУ не могут сбивать российские истребители у Часова Яра из-за нехватки ракет ПВО, пишет Bild Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У ВСУ, которые находятся под Часовым Яром, не осталось больше ракет, чтобы сбивать российские истребители. Об этом сообщил таблоид Bild, анализируя ситуацию на поле боя. «Российский Су-25 двигался на низкой высоте со стороны Артемовска. Штурмовик приблизился к позициям ВСУ в Часовом Яре менее чем на три километра и выпустил тепловые ловушки. Однако попыток сбить его так и не последовало, и он ушел обратно в Артемовск», — сообщает telegram-канал Bild. Там отметили, что армия Украины контролирует только половину населенного пункта. Российская армия в последнее время стала активно продвигаться на этом направлении. Британские СМИ писали, что это связано с тремя главным ошибками, которые привели к потере инициативы Украины на этом участке фронта. Среди них: провал контрнаступления, отказ от строительства окопов и задержки поставок со стороны союзников. Сдача ВСУ Часова Яра станет серьезным ударом для Киева. Аналитик Антуан Роша уверен, что с каждой новой потерей Запад будет больше давить на Украину пойти на переговоры с Россией, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У ВСУ, которые находятся под Часовым Яром, не осталось больше ракет, чтобы сбивать российские истребители. Об этом сообщил таблоид Bild, анализируя ситуацию на поле боя. «Российский Су-25 двигался на низкой высоте со стороны Артемовска. Штурмовик приблизился к позициям ВСУ в Часовом Яре менее чем на три километра и выпустил тепловые ловушки. Однако попыток сбить его так и не последовало, и он ушел обратно в Артемовск», — сообщает telegram-канал Bild. Там отметили, что армия Украины контролирует только половину населенного пункта. Российская армия в последнее время стала активно продвигаться на этом направлении. Британские СМИ писали, что это связано с тремя главным ошибками, которые привели к потере инициативы Украины на этом участке фронта. Среди них: провал контрнаступления, отказ от строительства окопов и задержки поставок со стороны союзников. Сдача ВСУ Часова Яра станет серьезным ударом для Киева. Аналитик Антуан Роша уверен, что с каждой новой потерей Запад будет больше давить на Украину пойти на переговоры с Россией, передает «Царьград».