Bild: у Украины не осталось средств ПВО под Часовым Яром

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Вооруженные силы Украины. stock, пво, зенитка, всу, ЗУ-23,  stock
ВСУ не могут сбивать российские истребители у Часова Яра из-за нехватки ракет ПВО, пишет Bild Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У ВСУ, которые находятся под Часовым Яром, не осталось больше ракет, чтобы сбивать российские истребители. Об этом сообщил таблоид Bild, анализируя ситуацию на поле боя.

«Российский Су-25 двигался на низкой высоте со стороны Артемовска. Штурмовик приблизился к позициям ВСУ в Часовом Яре менее чем на три километра и выпустил тепловые ловушки. Однако попыток сбить его так и не последовало, и он ушел обратно в Артемовск», — сообщает telegram-канал Bild. Там отметили, что армия Украины контролирует только половину населенного пункта.

Российская армия в последнее время стала активно продвигаться на этом направлении. Британские СМИ писали, что это связано с тремя главным ошибками, которые привели к потере инициативы Украины на этом участке фронта. Среди них: провал контрнаступления, отказ от строительства окопов и задержки поставок со стороны союзников.

Сдача ВСУ Часова Яра станет серьезным ударом для Киева. Аналитик Антуан Роша уверен, что с каждой новой потерей Запад будет больше давить на Украину пойти на переговоры с Россией, передает «Царьград».

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У ВСУ, которые находятся под Часовым Яром, не осталось больше ракет, чтобы сбивать российские истребители. Об этом сообщил таблоид Bild, анализируя ситуацию на поле боя. «Российский Су-25 двигался на низкой высоте со стороны Артемовска. Штурмовик приблизился к позициям ВСУ в Часовом Яре менее чем на три километра и выпустил тепловые ловушки. Однако попыток сбить его так и не последовало, и он ушел обратно в Артемовск», — сообщает telegram-канал Bild. Там отметили, что армия Украины контролирует только половину населенного пункта. Российская армия в последнее время стала активно продвигаться на этом направлении. Британские СМИ писали, что это связано с тремя главным ошибками, которые привели к потере инициативы Украины на этом участке фронта. Среди них: провал контрнаступления, отказ от строительства окопов и задержки поставок со стороны союзников. Сдача ВСУ Часова Яра станет серьезным ударом для Киева. Аналитик Антуан Роша уверен, что с каждой новой потерей Запад будет больше давить на Украину пойти на переговоры с Россией, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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