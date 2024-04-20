20 апреля 2024

Уральская модель, сражавшаяся за сердце Крида на шоу, родила ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Дарьей Клюкиной, участницей 5 сезона шоу «Холостяк» на ТНТ. Екатеринбург, клюкина дарья
Дарья Клюкина родила ребенка 18 апреля (архивное фото) Фото:

Модель Дарья Клюкина (родом из Карпинска, Свердловская область), которая в 2018 году сражалась за сердце певца Егора Крида в шоу «Холостяк» на ТНТ, 18 апреля родила ребенка. Этой новостью девушка поделилась на своей странице в соцсети.

Клюкина выложила фотографию руки новорожденного малыша и подписала: «18.04.2024». В комментариях подписчики поздравляют молодую маму. «Поздравления! Мамочке и малышу крепкого здоровья», — пишет фанатка в соцсети Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).

В 2019 году Дарья вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова, с которым познакомилась сразу после «Холостяка». Свадьба прошла в Италии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Модель Дарья Клюкина (родом из Карпинска, Свердловская область), которая в 2018 году сражалась за сердце певца Егора Крида в шоу «Холостяк» на ТНТ, 18 апреля родила ребенка. Этой новостью девушка поделилась на своей странице в соцсети. Клюкина выложила фотографию руки новорожденного малыша и подписала: «18.04.2024». В комментариях подписчики поздравляют молодую маму. «Поздравления! Мамочке и малышу крепкого здоровья», — пишет фанатка в соцсети Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России). В 2019 году Дарья вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова, с которым познакомилась сразу после «Холостяка». Свадьба прошла в Италии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...