Уральская модель, сражавшаяся за сердце Крида на шоу, родила ребенка

Модель Дарья Клюкина (родом из Карпинска, Свердловская область), которая в 2018 году сражалась за сердце певца Егора Крида в шоу «Холостяк» на ТНТ, 18 апреля родила ребенка. Этой новостью девушка поделилась на своей странице в соцсети.
Клюкина выложила фотографию руки новорожденного малыша и подписала: «18.04.2024». В комментариях подписчики поздравляют молодую маму. «Поздравления! Мамочке и малышу крепкого здоровья», — пишет фанатка в соцсети Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).
В 2019 году Дарья вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова, с которым познакомилась сразу после «Холостяка». Свадьба прошла в Италии.
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