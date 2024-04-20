Уральская модель, сражавшаяся за сердце Крида на шоу, родила ребенка

21 апреля 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Дарья Клюкина родила ребенка 18 апреля (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Модель Дарья Клюкина (родом из Карпинска, Свердловская область), которая в 2018 году сражалась за сердце певца Егора Крида в шоу «Холостяк» на ТНТ, 18 апреля родила ребенка. Этой новостью девушка поделилась на своей странице в соцсети. Клюкина выложила фотографию руки новорожденного малыша и подписала: «18.04.2024». В комментариях подписчики поздравляют молодую маму. «Поздравления! Мамочке и малышу крепкого здоровья», — пишет фанатка в соцсети Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России). В 2019 году Дарья вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова, с которым познакомилась сразу после «Холостяка». Свадьба прошла в Италии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Модель Дарья Клюкина (родом из Карпинска, Свердловская область), которая в 2018 году сражалась за сердце певца Егора Крида в шоу «Холостяк» на ТНТ, 18 апреля родила ребенка. Этой новостью девушка поделилась на своей странице в соцсети. Клюкина выложила фотографию руки новорожденного малыша и подписала: «18.04.2024». В комментариях подписчики поздравляют молодую маму. «Поздравления! Мамочке и малышу крепкого здоровья», — пишет фанатка в соцсети Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России). В 2019 году Дарья вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова, с которым познакомилась сразу после «Холостяка». Свадьба прошла в Италии.