Брошенная Кридом уральская модель показала свою свадьбу. ВИДЕО

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Дарья Клюкина в МЕГЕ. Екатеринбург, клюкина дарья
Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-медиа»Фото: Дарья Попова © URA.RU

Уральская модель, победительница шоу «Холостяк» с Егором Кридом Дарья Клюкина показала кадры со своей свадьбы в Италии. Видео с торжества девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

«Ура, жена!» — подписала она ролик. Церемония прошла в Villa Balbiano. Клюкина вышла под звук скрипок и аплодисменты гостей. На модели было надето белое платье в пол, расшитое кружевом, с открытыми плечами и зоной декольте.

Ранее Клюкина поделилась снимками в разных свадебных нарядах, передает телеканал 360. Бывшая подруга Крида вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова. Их бракосочетание прошло в Тушинском ЗАГСе в Москве. С Чоповым модель познакомилась сразу после окончания шоу «Холостяк».

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