Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-медиа»
Уральская модель, победительница шоу «Холостяк» с Егором Кридом Дарья Клюкина показала кадры со своей свадьбы в Италии. Видео с торжества девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
«Ура, жена!» — подписала она ролик. Церемония прошла в Villa Balbiano. Клюкина вышла под звук скрипок и аплодисменты гостей. На модели было надето белое платье в пол, расшитое кружевом, с открытыми плечами и зоной декольте.
Ранее Клюкина поделилась снимками в разных свадебных нарядах, передает телеканал 360. Бывшая подруга Крида вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова. Их бракосочетание прошло в Тушинском ЗАГСе в Москве. С Чоповым модель познакомилась сразу после окончания шоу «Холостяк».