Сальдо: украинские войска на херсонском направлении комплектуются заключенными

21 апреля 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

В подразделениях ВСУ не хватает военных, отметил Владимир Сальдо Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Осужденные за тяжкие преступления на Украине стали пополнять подразделения ВСУ на херсонском направлении. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо, отметив, что военные не хотят сражаться. «В украинские формирования на херсонском направлении стали поступать пополнения из заключенных, в том числе — осужденных за тяжкие преступления. При этом они не горят желанием сражаться, а планируют использовать свободу, чтобы попытаться уехать в Европу», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он ссылался на информацию от партизанов «Русский Херсон». Ранее на Украине заявили, что заключенные будут рыть окопы. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська. При этом в стране идет обсуждение законопроекта о мобилизации осужденных. Пока он находится в Верховной раде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осужденные за тяжкие преступления на Украине стали пополнять подразделения ВСУ на херсонском направлении. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо, отметив, что военные не хотят сражаться. «В украинские формирования на херсонском направлении стали поступать пополнения из заключенных, в том числе — осужденных за тяжкие преступления. При этом они не горят желанием сражаться, а планируют использовать свободу, чтобы попытаться уехать в Европу», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он ссылался на информацию от партизанов «Русский Херсон». Ранее на Украине заявили, что заключенные будут рыть окопы. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська. При этом в стране идет обсуждение законопроекта о мобилизации осужденных. Пока он находится в Верховной раде.