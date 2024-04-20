Малюська рассказал о планах отправить заключенных на фронт

Министр юстиции Украины Малюська: осужденные будут рыть окопы на фронте

21 апреля 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

Бывшие заключенные будут строить оборонительные сооружения, заявил Денис Малюська Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для осужденных украинцев планируется создать отдельные воинские подразделения, которые будут задействованы для работ по рытью окопов на фронте. Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська. «Будут созданы отдельные подразделения, где будут служить те, кто был освобожден из мест лишения свободы», — передает слова министра юстиции украинское издание «Страна.ua». Он подчеркнул, что в армии важны не только навыки стрельбы, но и готовность к физическому труду, включая строительство оборонительных сооружений. По словам министра, именно этим видом деятельности будут заниматься подразделения, в которых будут служить бывшие осужденные. Малюська также уточнил, что законопроект о мобилизации осужденных в настоящее время находится на рассмотрении в Верховной раде. На Украине 10 апреля в первом чтении был принят законопроект о мобилизации заключенных. Данную инициативу поддержал 281 депутат Верховной рады. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для осужденных украинцев планируется создать отдельные воинские подразделения, которые будут задействованы для работ по рытью окопов на фронте. Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська. «Будут созданы отдельные подразделения, где будут служить те, кто был освобожден из мест лишения свободы», — передает слова министра юстиции украинское издание «Страна.ua». Он подчеркнул, что в армии важны не только навыки стрельбы, но и готовность к физическому труду, включая строительство оборонительных сооружений. По словам министра, именно этим видом деятельности будут заниматься подразделения, в которых будут служить бывшие осужденные. Малюська также уточнил, что законопроект о мобилизации осужденных в настоящее время находится на рассмотрении в Верховной раде. На Украине 10 апреля в первом чтении был принят законопроект о мобилизации заключенных. Данную инициативу поддержал 281 депутат Верховной рады.