Футбольный клуб из Кургана упустил победу в Уфе, ведя в счете два мяча

Футбольный клуб «Курган» сыграл первый матч против ФК «Беркут-Уфа» в новом сезоне чемпионата Третьей лиги. Курганские футболисты вели в счете два мяча, но не смогли удержать преимущество. Матч завершился вничью — 2:2. Об этом передает корреспондент, наблюдавший за трансляцией игры.
«В первом тайме курганцы забили два мяча. Отличились Илья Пятниченко и Роман Мезенцев. Во второй половине встречи команда из Уфы смогла дожать гостей и сравняла счет. Дублем отметился Руслан Мананков», — передает корреспондент.
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Футбольный клуб «Курган» сыграл первый матч против ФК «Беркут-Уфа» в новом сезоне чемпионата Третьей лиги. Курганские футболисты вели в счете два мяча, но не смогли удержать преимущество. Матч завершился вничью — 2:2. Об этом передает корреспондент, наблюдавший за трансляцией игры. «В первом тайме курганцы забили два мяча. Отличились Илья Пятниченко и Роман Мезенцев. Во второй половине встречи команда из Уфы смогла дожать гостей и сравняла счет. Дублем отметился Руслан Мананков», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что футбольный клуб из Кургана провел первый матч под новым названием. Клуб сыграл 1:1 с ФК «Челябинск-М» в Кубке среди любительских команд «Урал и Западная Сибирь». До марта 2024 года команда из Кургана носила название «Тобол».