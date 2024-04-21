Футбольный клуб из Кургана упустил победу в Уфе, ведя в счете два мяча

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Футбольный матч "Урал" - "Цска". Екатеринбург, мяч, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
ФК «Курган» провел первый матч в новом сезоне Третьей лиги Фото:

Футбольный клуб «Курган» сыграл первый матч против ФК «Беркут-Уфа» в новом сезоне чемпионата Третьей лиги. Курганские футболисты вели в счете два мяча, но не смогли удержать преимущество. Матч завершился вничью — 2:2. Об этом передает корреспондент, наблюдавший за трансляцией игры.

«В первом тайме курганцы забили два мяча. Отличились Илья Пятниченко и Роман Мезенцев. Во второй половине встречи команда из Уфы смогла дожать гостей и сравняла счет. Дублем отметился Руслан Мананков», — передает корреспондент.

Ранее URA.RU писало, что футбольный клуб из Кургана провел первый матч под новым названием. Клуб сыграл 1:1 с ФК «Челябинск-М» в Кубке среди любительских команд «Урал и Западная Сибирь». До марта 2024 года команда из Кургана носила название «Тобол».

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Футбольный клуб «Курган» сыграл первый матч против ФК «Беркут-Уфа» в новом сезоне чемпионата Третьей лиги. Курганские футболисты вели в счете два мяча, но не смогли удержать преимущество. Матч завершился вничью — 2:2. Об этом передает корреспондент, наблюдавший за трансляцией игры. «В первом тайме курганцы забили два мяча. Отличились Илья Пятниченко и Роман Мезенцев. Во второй половине встречи команда из Уфы смогла дожать гостей и сравняла счет. Дублем отметился Руслан Мананков», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что футбольный клуб из Кургана провел первый матч под новым названием. Клуб сыграл 1:1 с ФК «Челябинск-М» в Кубке среди любительских команд «Урал и Западная Сибирь». До марта 2024 года команда из Кургана носила название «Тобол».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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