Футбольный клуб из Кургана провел первый матч под новым названием

07 апреля 2024 в 07:06 Размер текста - 17 +

Курганцы сыграли с футболистами из Челябинска Фото: Илья Московец © URA.RU Курганцы закончили вничью матч по футболу против соперников из Челябинска. Эта информация опубликована на сайте «Союза Федераций Футбола Урала и Западной Сибири». Ранее курганский клуб сменил название. «ФК „Челябинск-М“ против ФК „Курган“. Встреча, прошедшая 6 апреля, завершилась со счетом 1:1», — написано на сайте организации. В марте клуб «Тобол» прекратил существование в своем прежнем виде и поменял название на «Курган». В команде сменился главный тренер, им стал Антон Васяткин. Курганский клуб выступает в Третьей лиге регионов Урала и Западной Сибири. Чемпионат продлится до 5 октября. URA.RU уже писало, что курганские власти решили переименовать свой клуб после того, как он перешел из городской собственности в областную. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцы закончили вничью матч по футболу против соперников из Челябинска. Эта информация опубликована на сайте «Союза Федераций Футбола Урала и Западной Сибири». Ранее курганский клуб сменил название. «ФК „Челябинск-М“ против ФК „Курган“. Встреча, прошедшая 6 апреля, завершилась со счетом 1:1», — написано на сайте организации. В марте клуб «Тобол» прекратил существование в своем прежнем виде и поменял название на «Курган». В команде сменился главный тренер, им стал Антон Васяткин. Курганский клуб выступает в Третьей лиге регионов Урала и Западной Сибири. Чемпионат продлится до 5 октября. URA.RU уже писало, что курганские власти решили переименовать свой клуб после того, как он перешел из городской собственности в областную.