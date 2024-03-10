В Кургане исчез футбольный клуб «Тобол»

11 марта 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

ФК «Тобол» сменил название на «Курган» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Футбольный клуб «Тобол» прекратил существование в своем прежнем виде и поменял название на «Курган». Также в команде сменился главный тренер. Об этом сообщает пресс-служба спортуправления региона в соцсети «ВКонтакте». Название «Тобол» клуб носил с 2002 года. «Теперь наш регион в чемпионате и Кубке страны будет представлять футбольный клуб „Курган“ (Курганская область). Главный тренер — Антон Васяткин. Основной ареной команды станет стадион „Центральный“ имени В.Н. Брумеля», — говорится в сообщении. Евгений Мостовских, который ранее тренировал команду, возглавил первый центр развития футбола в Кургане. Команда из Кургана продолжит выступать в Третьей лиге регионов Урала и Западной Сибири сезона 2024 года. Чемпионат стартует 20 апреля и продлится до 5 октября. Соперниками курганских футболистов станут команды «ИЛЬПАР» и «Амкар-Пермь-2» из Пермского края, «Тобол» и «Тюмень-2» из Тюменской области, «Металлург» (г. Аша), «Шахтер», «Челябинск-М» и «Металлург-Магнитогорск» из Челябинской области, «Беркут-Уфа» и «Уфа-М» из Башкортостана, а также «Иртыш-2» из Омской области. Сезон для ФК «Курган» начнется с гостевой кубковой игры против «Челябинска-М», которая пройдет 6 апреля. Ранее URA.RU писало, что курганские власти задумали переименовать собственный клуб после того, как он перешел из городской собственности в областную. Это было связано с тем, что работник областной федерации футбола Владимир Косачев подал заявку на регистрацию товарного знака местного футбольного клуба «Тобол» и потребовал компенсацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Футбольный клуб «Тобол» прекратил существование в своем прежнем виде и поменял название на «Курган». Также в команде сменился главный тренер. Об этом сообщает пресс-служба спортуправления региона в соцсети «ВКонтакте». Название «Тобол» клуб носил с 2002 года. «Теперь наш регион в чемпионате и Кубке страны будет представлять футбольный клуб „Курган“ (Курганская область). Главный тренер — Антон Васяткин. Основной ареной команды станет стадион „Центральный“ имени В.Н. Брумеля», — говорится в сообщении. Евгений Мостовских, который ранее тренировал команду, возглавил первый центр развития футбола в Кургане. Команда из Кургана продолжит выступать в Третьей лиге регионов Урала и Западной Сибири сезона 2024 года. Чемпионат стартует 20 апреля и продлится до 5 октября. Соперниками курганских футболистов станут команды «ИЛЬПАР» и «Амкар-Пермь-2» из Пермского края, «Тобол» и «Тюмень-2» из Тюменской области, «Металлург» (г. Аша), «Шахтер», «Челябинск-М» и «Металлург-Магнитогорск» из Челябинской области, «Беркут-Уфа» и «Уфа-М» из Башкортостана, а также «Иртыш-2» из Омской области. Сезон для ФК «Курган» начнется с гостевой кубковой игры против «Челябинска-М», которая пройдет 6 апреля. Ранее URA.RU писало, что курганские власти задумали переименовать собственный клуб после того, как он перешел из городской собственности в областную. Это было связано с тем, что работник областной федерации футбола Владимир Косачев подал заявку на регистрацию товарного знака местного футбольного клуба «Тобол» и потребовал компенсацию.