Пермский оборонный завод хочет продать запчасти для систем залпового огня

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» в Перми объявил закрытый аукцион по продаже запчастей, инструментов и принадлежностей для боевых машин РСЗО, транспортно-заряжающих машин и оборудования для их обслуживания. Об этом сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
«Конкурсный управляющий объявил закрытый аукцион по продаже имущества, ограниченного в обороте. Речь идет о запчастях, принадлежностях и инструментах для боевых машин РСЗО, транспортно-заряжающих машин и оборудования для их обслуживания», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на ЕФРСБ. Начальная цена составляет 204,32 миллиона рублей.
Сообщалось, что ПАО «Мотовилихинские заводы» может получить инвестиции от государства в объеме более 20 миллиардов рублей. Будут построены новые цеха, пройдет реновация территории и установлено 200 единиц оборудования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» в Перми объявил закрытый аукцион по продаже запчастей, инструментов и принадлежностей для боевых машин РСЗО, транспортно-заряжающих машин и оборудования для их обслуживания. Об этом сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). «Конкурсный управляющий объявил закрытый аукцион по продаже имущества, ограниченного в обороте. Речь идет о запчастях, принадлежностях и инструментах для боевых машин РСЗО, транспортно-заряжающих машин и оборудования для их обслуживания», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на ЕФРСБ. Начальная цена составляет 204,32 миллиона рублей. Сообщалось, что ПАО «Мотовилихинские заводы» может получить инвестиции от государства в объеме более 20 миллиардов рублей. Будут построены новые цеха, пройдет реновация территории и установлено 200 единиц оборудования.