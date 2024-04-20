20 апреля 2024
19 апреля 2024

Пермский оборонный завод хочет продать запчасти для систем залпового огня

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, мотовилихинские заводы
Начальная цена имущества завода составляет более 204 миллионов рублей Фото:

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» в Перми объявил закрытый аукцион по продаже запчастей, инструментов и принадлежностей для боевых машин РСЗО, транспортно-заряжающих машин и оборудования для их обслуживания. Об этом сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

«Конкурсный управляющий объявил закрытый аукцион по продаже имущества, ограниченного в обороте. Речь идет о запчастях, принадлежностях и инструментах для боевых машин РСЗО, транспортно-заряжающих машин и оборудования для их обслуживания», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на ЕФРСБ. Начальная цена составляет 204,32 миллиона рублей.

Сообщалось, что ПАО «Мотовилихинские заводы» может получить инвестиции от государства в объеме более 20 миллиардов рублей. Будут построены новые цеха, пройдет реновация территории и установлено 200 единиц оборудования.

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Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» в Перми объявил закрытый аукцион по продаже запчастей, инструментов и принадлежностей для боевых машин РСЗО, транспортно-заряжающих машин и оборудования для их обслуживания. Об этом сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). «Конкурсный управляющий объявил закрытый аукцион по продаже имущества, ограниченного в обороте. Речь идет о запчастях, принадлежностях и инструментах для боевых машин РСЗО, транспортно-заряжающих машин и оборудования для их обслуживания», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на ЕФРСБ. Начальная цена составляет 204,32 миллиона рублей. Сообщалось, что ПАО «Мотовилихинские заводы» может получить инвестиции от государства в объеме более 20 миллиардов рублей. Будут построены новые цеха, пройдет реновация территории и установлено 200 единиц оборудования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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