Жители Челябинска из-за жары начали купаться в городских карьерах, а также в других, необорудованных для купания водоемах. Вода еще не прогрелась, а челябинцы устроили массовый заплыв в Студенческом карьере, передает корреспондент URA.RU.
«Как не искупаться в такую жару. Вода холодная, но зато бодрит!» — сообщил URA.RU один из купающихся челябинцев.
Студенческий карьер расположен в городском бору, недалеко от Шершневской плотины и ЮуРГУ. Купаться в нем стали не только молодежь, но и пожилые, дети и даже собаки. Какие-то люди попытались взымать плату за плаванье в карьере, но челябинцы проигнорировали просьбы «оплатить купание».
Ранее жители Ленинского района Челябинска открыли купальный сезон. Они сделали местом отдыха пруд «Девичьи слезы».
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