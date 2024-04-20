Развлечения Интересное Из-за жары челябинцы начали купаться в городских карьерах. Видео 21 апреля 2024 в 20:03 Размер текста - 17 + Купальный сезон в этом году начался очень рано Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Челябинска из-за жары начали купаться в городских карьерах, а также в других, необорудованных для купания водоемах. Вода еще не прогрелась, а челябинцы устроили массовый заплыв в Студенческом карьере, передает корреспондент URA.RU. «Как не искупаться в такую жару. Вода холодная, но зато бодрит!» — сообщил URA.RU один из купающихся челябинцев. Студенческий карьер расположен в городском бору, недалеко от Шершневской плотины и ЮуРГУ. Купаться в нем стали не только молодежь, но и пожилые, дети и даже собаки. Какие-то люди попытались взымать плату за плаванье в карьере, но челябинцы проигнорировали просьбы «оплатить купание». Ранее жители Ленинского района Челябинска открыли купальный сезон. Они сделали местом отдыха пруд «Девичьи слезы». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители Челябинска из-за жары начали купаться в городских карьерах, а также в других, необорудованных для купания водоемах. Вода еще не прогрелась, а челябинцы устроили массовый заплыв в Студенческом карьере, передает корреспондент URA.RU. «Как не искупаться в такую жару. Вода холодная, но зато бодрит!» — сообщил URA.RU один из купающихся челябинцев. Студенческий карьер расположен в городском бору, недалеко от Шершневской плотины и ЮуРГУ. Купаться в нем стали не только молодежь, но и пожилые, дети и даже собаки. Какие-то люди попытались взымать плату за плаванье в карьере, но челябинцы проигнорировали просьбы «оплатить купание». Ранее жители Ленинского района Челябинска открыли купальный сезон. Они сделали местом отдыха пруд «Девичьи слезы». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям