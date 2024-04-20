20 апреля 2024
19 апреля 2024

Из-за жары челябинцы начали купаться в городских карьерах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жаркий вечер на берегу Верх-Исетского пруда. Екатеринбург, море, лето, жара, отпуск, плавание, купание, отдых на море, отдых на берегу, жаркий день
Купальный сезон в этом году начался очень рано Фото:

Жители Челябинска из-за жары начали купаться в городских карьерах, а также в других, необорудованных для купания водоемах. Вода еще не прогрелась, а челябинцы устроили массовый заплыв в Студенческом карьере, передает корреспондент URA.RU.

«Как не искупаться в такую жару. Вода холодная, но зато бодрит!» — сообщил URA.RU один из купающихся челябинцев.

Студенческий карьер расположен в городском бору, недалеко от Шершневской плотины и ЮуРГУ. Купаться в нем стали не только молодежь, но и пожилые, дети и даже собаки. Какие-то люди попытались взымать плату за плаванье в карьере, но челябинцы проигнорировали просьбы «оплатить купание».

Ранее жители Ленинского района Челябинска открыли купальный сезон. Они сделали местом отдыха пруд «Девичьи слезы».

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Жители Челябинска из-за жары начали купаться в городских карьерах, а также в других, необорудованных для купания водоемах. Вода еще не прогрелась, а челябинцы устроили массовый заплыв в Студенческом карьере, передает корреспондент URA.RU. «Как не искупаться в такую жару. Вода холодная, но зато бодрит!» — сообщил URA.RU один из купающихся челябинцев. Студенческий карьер расположен в городском бору, недалеко от Шершневской плотины и ЮуРГУ. Купаться в нем стали не только молодежь, но и пожилые, дети и даже собаки. Какие-то люди попытались взымать плату за плаванье в карьере, но челябинцы проигнорировали просьбы «оплатить купание». Ранее жители Ленинского района Челябинска открыли купальный сезон. Они сделали местом отдыха пруд «Девичьи слезы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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