Власти: никто не даст гарантий, что дамбы в Ишиме выдержат напор воды

21 апреля 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Ситуация с паводком в Ишиме может кардинально измениться в любой момент Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Дамбы, защищающие Ишим от паводка, могут не выдержать напора воды и тогда ситуация в городе станет критической буквально за полчаса. Об этом URA.RU рассказал директор областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович. По его словам, паводок 2024 года — уникальный, и сценарии его развития могут быть самыми разными. «Обстановка, на самом деле, тяжелая. В реке Ишим мы наблюдаем такие уровни воды, которых еще не наблюдали в этом веке. Это, конечно, становится испытанием для всей системы спасения, защитных сооружений. На сегодняшний день никто не даст гарантий что все они сработают, как надо. Поэтому надо слушать то, что говорят органы власти: эвакуироваться заранее, вывозить скот. Людям будут предоставлены соответствующие выплаты за потерянное имущество, не стоит из-за него рисковать жизнью и здоровьем», — рассказал Михнович. Он также добавил, что паводок 2024 года в Тюменской области — уникальный. Банально он не закончится: могут быть как крупные последствия, так и прямо противоположный исход. «Сейчас ситуация в городе нормальная. Но прорыв любой дамбы в Ишиме — полчаса, и все станет радикально по-другому», — отметил директор департамента. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в Ишиме побил исторический рекорд. По последним данным он составляет 1061 см. 20 апреля в Ишиме завершили работу по поднятию и укреплению главной дамбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дамбы, защищающие Ишим от паводка, могут не выдержать напора воды и тогда ситуация в городе станет критической буквально за полчаса. Об этом URA.RU рассказал директор областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович. По его словам, паводок 2024 года — уникальный, и сценарии его развития могут быть самыми разными. «Обстановка, на самом деле, тяжелая. В реке Ишим мы наблюдаем такие уровни воды, которых еще не наблюдали в этом веке. Это, конечно, становится испытанием для всей системы спасения, защитных сооружений. На сегодняшний день никто не даст гарантий что все они сработают, как надо. Поэтому надо слушать то, что говорят органы власти: эвакуироваться заранее, вывозить скот. Людям будут предоставлены соответствующие выплаты за потерянное имущество, не стоит из-за него рисковать жизнью и здоровьем», — рассказал Михнович. Он также добавил, что паводок 2024 года в Тюменской области — уникальный. Банально он не закончится: могут быть как крупные последствия, так и прямо противоположный исход. «Сейчас ситуация в городе нормальная. Но прорыв любой дамбы в Ишиме — полчаса, и все станет радикально по-другому», — отметил директор департамента. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в Ишиме побил исторический рекорд. По последним данным он составляет 1061 см. 20 апреля в Ишиме завершили работу по поднятию и укреплению главной дамбы.