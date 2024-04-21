Паводок на реке Ишим придет в Абатское: сколько домов может затопить в селе

Селу Абатскому Тюменской области грозит затопление во время паводка

22 апреля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Село Абатское под Тюменью может затопить на 50% Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Село Абатское Тюменской области может затопить на 50%, если дамбы в Ишиме не выдержат напор воды и власти не успеют поднять федеральную трассу. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональному правительству. «Есть расчеты максимального ущерба: затопит до 7 тысяч домов, до 20 тысяч жителей окажутся в зоне затопления. Дальше вода идет в Абатский район. Если река перехлестнет через федеральную дорогу река, ситуация будет очень негативной. В Абатске затопит процентов 50% территорий. Там русло Ишима пересекает федеральная трасса. Федеральную дорогу сейчас поднимают, укрепляют», — сообщил агентству источник. Ранее власти сообщили, что дамбы, защищающие Ишим от паводка, могут не выдержать напора воды и тогда ситуация в городе станет критической буквально за полчаса. Там же добавили, что паводок не банальный, и от него могут быть крупные последствия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Село Абатское Тюменской области может затопить на 50%, если дамбы в Ишиме не выдержат напор воды и власти не успеют поднять федеральную трассу. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональному правительству. «Есть расчеты максимального ущерба: затопит до 7 тысяч домов, до 20 тысяч жителей окажутся в зоне затопления. Дальше вода идет в Абатский район. Если река перехлестнет через федеральную дорогу река, ситуация будет очень негативной. В Абатске затопит процентов 50% территорий. Там русло Ишима пересекает федеральная трасса. Федеральную дорогу сейчас поднимают, укрепляют», — сообщил агентству источник. Ранее власти сообщили, что дамбы, защищающие Ишим от паводка, могут не выдержать напора воды и тогда ситуация в городе станет критической буквально за полчаса. Там же добавили, что паводок не банальный, и от него могут быть крупные последствия.