21 апреля 2024

Паводок на реке Ишим придет в Абатское: сколько домов может затопить в селе

Селу Абатскому Тюменской области грозит затопление во время паводка
© Служба новостей «URA.RU»
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Село Абатское под Тюменью может затопить на 50% Фото:
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Село Абатское Тюменской области может затопить на 50%, если дамбы в Ишиме не выдержат напор воды и власти не успеют поднять федеральную трассу. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональному правительству.

«Есть расчеты максимального ущерба: затопит до 7 тысяч домов, до 20 тысяч жителей окажутся в зоне затопления. Дальше вода идет в Абатский район. Если река перехлестнет через федеральную дорогу река, ситуация будет очень негативной. В Абатске затопит процентов 50% территорий. Там русло Ишима пересекает федеральная трасса. Федеральную дорогу сейчас поднимают, укрепляют», — сообщил агентству источник.

Ранее власти сообщили, что дамбы, защищающие Ишим от паводка, могут не выдержать напора воды и тогда ситуация в городе станет критической буквально за полчаса. Там же добавили, что паводок не банальный, и от него могут быть крупные последствия.

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Село Абатское Тюменской области может затопить на 50%, если дамбы в Ишиме не выдержат напор воды и власти не успеют поднять федеральную трассу. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональному правительству. «Есть расчеты максимального ущерба: затопит до 7 тысяч домов, до 20 тысяч жителей окажутся в зоне затопления. Дальше вода идет в Абатский район. Если река перехлестнет через федеральную дорогу река, ситуация будет очень негативной. В Абатске затопит процентов 50% территорий. Там русло Ишима пересекает федеральная трасса. Федеральную дорогу сейчас поднимают, укрепляют», — сообщил агентству источник. Ранее власти сообщили, что дамбы, защищающие Ишим от паводка, могут не выдержать напора воды и тогда ситуация в городе станет критической буквально за полчаса. Там же добавили, что паводок не банальный, и от него могут быть крупные последствия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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