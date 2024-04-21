Уровень Тобола в Кургане снизился на сантиметр за два часа

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Река Тобол. Разное. Курган, затопление, частный дом, лужи, наводнение, потоп, весна
Большая вода отступает с подтопленных территорий Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень Тобола на 22:00 составил 995 сантиметров. За два часа река опустилась на сантиметр. Эта информация размещена на геопортале Курганской области.

«Уровень Тобола у курганского гидропоста к 22:00 — 995 cм (-1 см за два часа)», — свидетельствуют данные интерактивной карты «Поводок 2024». Снижение воды наблюдается в разных муниципальных округах региона.

Согласно данным правительства Курганской области, сейчас в Кетовском округе уровень реки держится у отметки в 11 метров, а в Кетово — выше 10. О самой свежей информации о паводковой обстановке узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане уровень Тобола на 22:00 составил 995 сантиметров. За два часа река опустилась на сантиметр. Эта информация размещена на геопортале Курганской области. «Уровень Тобола у курганского гидропоста к 22:00 — 995 cм (-1 см за два часа)», — свидетельствуют данные интерактивной карты «Поводок 2024». Снижение воды наблюдается в разных муниципальных округах региона. Согласно данным правительства Курганской области, сейчас в Кетовском округе уровень реки держится у отметки в 11 метров, а в Кетово — выше 10. О самой свежей информации о паводковой обстановке узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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