Уровень Тобола в Кургане снизился на сантиметр за два часа

Большая вода отступает с подтопленных территорий
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане уровень Тобола на 22:00 составил 995 сантиметров. За два часа река опустилась на сантиметр. Эта информация размещена на геопортале Курганской области.
«Уровень Тобола у курганского гидропоста к 22:00 — 995 cм (-1 см за два часа)», — свидетельствуют данные интерактивной карты «Поводок 2024». Снижение воды наблюдается в разных муниципальных округах региона.
Согласно данным правительства Курганской области, сейчас в Кетовском округе уровень реки держится у отметки в 11 метров, а в Кетово — выше 10. О самой свежей информации о паводковой обстановке узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
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