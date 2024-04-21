Паводковая вода покидает населенные пункты Курганской области. Карта

21 апреля 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Тоболе падает в районе разных населенных пунктов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в разных муниципальных округах Курганской области стал снижаться, вода покидает населенные пункты. URA.RU подготовило карту подтопленных территорий, с которых вода уходит, по данным интерактивной карты «Паводок 2024». «Город Курган, река Тобол. Уровень воды 21 апреля в 20:00 996 сантиметров», — сообщается на интерактивной карте, констатируя, что Курган освобождается от паводковой воды. За два часа снижение произошло на три сантиметра. Также, по данным интерактивной карты, и в других округах наблюдается снижение уровня воды, а вместе с тем медленно освобождаются территории. Так, например, в Кетовском муниципальном округе освобождаются населенные пункты Менщиково, Новая Затобольная, Бараба, Лаптева, Лесниково, Падеринское и другие. Вода уходит и из Звериноголовского округа. В Целинном округе, где были затоплены участки и жилые дома населенных пунктов Красный октябрь и Усть-Уйское, вода снижает уровень и уходит. В Притобольном округе подтопление минует село Утятское, Новая Деревня, Глядянское и Межборное. Территории города Кургана тоже ожидает освобождение территорий в связи с постепенным отступлением воды. В то же время в Белозерском муниципальном округе возможно подтопление. Власти призывают эвакуироваться населенные пункты Белозерское, Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная. Ранее URA.RU писало, что в Белозерский округ, в котором началось подтопление, прибыли вездеходы. Власти призвали местное население эвакуироваться. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Карта: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в разных муниципальных округах Курганской области стал снижаться, вода покидает населенные пункты. URA.RU подготовило карту подтопленных территорий, с которых вода уходит, по данным интерактивной карты «Паводок 2024». «Город Курган, река Тобол. Уровень воды 21 апреля в 20:00 996 сантиметров», — сообщается на интерактивной карте, констатируя, что Курган освобождается от паводковой воды. За два часа снижение произошло на три сантиметра. Также, по данным интерактивной карты, и в других округах наблюдается снижение уровня воды, а вместе с тем медленно освобождаются территории. Так, например, в Кетовском муниципальном округе освобождаются населенные пункты Менщиково, Новая Затобольная, Бараба, Лаптева, Лесниково, Падеринское и другие. Вода уходит и из Звериноголовского округа. В Целинном округе, где были затоплены участки и жилые дома населенных пунктов Красный октябрь и Усть-Уйское, вода снижает уровень и уходит. В Притобольном округе подтопление минует село Утятское, Новая Деревня, Глядянское и Межборное. Территории города Кургана тоже ожидает освобождение территорий в связи с постепенным отступлением воды. В то же время в Белозерском муниципальном округе возможно подтопление. Власти призывают эвакуироваться населенные пункты Белозерское, Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная. Ранее URA.RU писало, что в Белозерский округ, в котором началось подтопление, прибыли вездеходы. Власти призвали местное население эвакуироваться. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.