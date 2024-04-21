Ситуация на Украине удручающая, Россия имеет преимущество, а помощь США не сможет изменить обстановку. Об этом сообщил обозреватель Марк Стоун.
«Все говорили одно и то же: ситуация на Украине удручающая. Реалисты признают, что „изменение ситуации“ больше не означает полной победы Украины», — написал Стоун в статье Sky News. Источники корреспондента, внимательно наблюдавшие за ситуацией, сказали, что ее можно изменить, но для этого надо отправить оружие и финансы уже сейчас.
Чиновники и дипломаты также заявляют, что Россия имеет преимущество, а перспективы Киева без большого количества поставок очень мрачны. Стоун добавил, что конфликт закончится урегулированием, в результате которого он будет заморожен вдоль линии фронта.
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Ситуация на Украине удручающая, Россия имеет преимущество, а помощь США не сможет изменить обстановку. Об этом сообщил обозреватель Марк Стоун. «Все говорили одно и то же: ситуация на Украине удручающая. Реалисты признают, что „изменение ситуации“ больше не означает полной победы Украины», — написал Стоун в статье Sky News. Источники корреспондента, внимательно наблюдавшие за ситуацией, сказали, что ее можно изменить, но для этого надо отправить оружие и финансы уже сейчас. Чиновники и дипломаты также заявляют, что Россия имеет преимущество, а перспективы Киева без большого количества поставок очень мрачны. Стоун добавил, что конфликт закончится урегулированием, в результате которого он будет заморожен вдоль линии фронта.
Ранее Палата представителей одобрила законопроект, в котором заложен 612 миллиард долларов на помощь Украине. Также США хотят возобновить поставки дальнобойных ракет ATACMS в конце следующей недели.