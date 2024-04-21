SkyNews: победа Украины уже не обсуждается даже с американской помощью

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Украина не победит даже с поставками помощи США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ситуация на Украине удручающая, Россия имеет преимущество, а помощь США не сможет изменить обстановку. Об этом сообщил обозреватель Марк Стоун.

«Все говорили одно и то же: ситуация на Украине удручающая. Реалисты признают, что „изменение ситуации“ больше не означает полной победы Украины», — написал Стоун в статье Sky News. Источники корреспондента, внимательно наблюдавшие за ситуацией, сказали, что ее можно изменить, но для этого надо отправить оружие и финансы уже сейчас.

Чиновники и дипломаты также заявляют, что Россия имеет преимущество, а перспективы Киева без большого количества поставок очень мрачны. Стоун добавил, что конфликт закончится урегулированием, в результате которого он будет заморожен вдоль линии фронта.

Ранее Палата представителей одобрила законопроект, в котором заложен 612 миллиард долларов на помощь Украине. Также США хотят возобновить поставки дальнобойных ракет ATACMS в конце следующей недели.

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Ситуация на Украине удручающая, Россия имеет преимущество, а помощь США не сможет изменить обстановку. Об этом сообщил обозреватель Марк Стоун. «Все говорили одно и то же: ситуация на Украине удручающая. Реалисты признают, что „изменение ситуации“ больше не означает полной победы Украины», — написал Стоун в статье Sky News. Источники корреспондента, внимательно наблюдавшие за ситуацией, сказали, что ее можно изменить, но для этого надо отправить оружие и финансы уже сейчас. Чиновники и дипломаты также заявляют, что Россия имеет преимущество, а перспективы Киева без большого количества поставок очень мрачны. Стоун добавил, что конфликт закончится урегулированием, в результате которого он будет заморожен вдоль линии фронта. Ранее Палата представителей одобрила законопроект, в котором заложен 612 миллиард долларов на помощь Украине. Также США хотят возобновить поставки дальнобойных ракет ATACMS в конце следующей недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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