SkyNews: победа Украины уже не обсуждается даже с американской помощью

21 апреля 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

Украина не победит даже с поставками помощи США Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация на Украине удручающая, Россия имеет преимущество, а помощь США не сможет изменить обстановку. Об этом сообщил обозреватель Марк Стоун. «Все говорили одно и то же: ситуация на Украине удручающая. Реалисты признают, что „изменение ситуации“ больше не означает полной победы Украины», — написал Стоун в статье Sky News . Источники корреспондента, внимательно наблюдавшие за ситуацией, сказали, что ее можно изменить, но для этого надо отправить оружие и финансы уже сейчас. Чиновники и дипломаты также заявляют, что Россия имеет преимущество, а перспективы Киева без большого количества поставок очень мрачны. Стоун добавил, что конфликт закончится урегулированием, в результате которого он будет заморожен вдоль линии фронта.



Ранее Палата представителей одобрила законопроект, в котором заложен 612 миллиард долларов на помощь Украине. Также США хотят возобновить поставки дальнобойных ракет ATACMS в конце следующей недели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ситуация на Украине удручающая, Россия имеет преимущество, а помощь США не сможет изменить обстановку. Об этом сообщил обозреватель Марк Стоун. «Все говорили одно и то же: ситуация на Украине удручающая. Реалисты признают, что „изменение ситуации“ больше не означает полной победы Украины», — написал Стоун в статье Sky News. Источники корреспондента, внимательно наблюдавшие за ситуацией, сказали, что ее можно изменить, но для этого надо отправить оружие и финансы уже сейчас. Чиновники и дипломаты также заявляют, что Россия имеет преимущество, а перспективы Киева без большого количества поставок очень мрачны. Стоун добавил, что конфликт закончится урегулированием, в результате которого он будет заморожен вдоль линии фронта. Ранее Палата представителей одобрила законопроект, в котором заложен 612 миллиард долларов на помощь Украине. Также США хотят возобновить поставки дальнобойных ракет ATACMS в конце следующей недели.