Столтенберг: США не опоздали с военной помощью Украине

22 апреля 2024 в 00:43 Размер текста - 17 +

США вынуждает Украину воевать до последнего бойца Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США не опоздали с военной помощью Украине, хотя признал, что задержка имеет реальные последствия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC. «Еще не слишком поздно. Тем не менее задержка имеет реальные последствия», — сказал генсек. Столтенберг подчеркнул, что без американских военных поставок украинские войска значительно уступают России в огневой мощи. А также испытывают огромную нехватку средств противовоздушной обороны и боеприпасов к ним. Недавно палата представителей США утвердила законопроект о выделении 61 миллиарда долларов на помощь в связи с конфликтом на Украине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такими действиями США затягивает конфликт и Украине придется воевать до последнего бойца, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США не опоздали с военной помощью Украине, хотя признал, что задержка имеет реальные последствия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC. «Еще не слишком поздно. Тем не менее задержка имеет реальные последствия», — сказал генсек. Столтенберг подчеркнул, что без американских военных поставок украинские войска значительно уступают России в огневой мощи. А также испытывают огромную нехватку средств противовоздушной обороны и боеприпасов к ним. Недавно палата представителей США утвердила законопроект о выделении 61 миллиарда долларов на помощь в связи с конфликтом на Украине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такими действиями США затягивает конфликт и Украине придется воевать до последнего бойца, пишет «Национальная служба новостей».