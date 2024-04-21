21 апреля 2024

Столтенберг: США не опоздали с военной помощью Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг,  stock
США вынуждает Украину воевать до последнего бойца Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США не опоздали с военной помощью Украине, хотя признал, что задержка имеет реальные последствия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

«Еще не слишком поздно. Тем не менее задержка имеет реальные последствия», — сказал генсек.

Столтенберг подчеркнул, что без американских военных поставок украинские войска значительно уступают России в огневой мощи. А также испытывают огромную нехватку средств противовоздушной обороны и боеприпасов к ним.

Недавно палата представителей США утвердила законопроект о выделении 61 миллиарда долларов на помощь в связи с конфликтом на Украине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такими действиями США затягивает конфликт и Украине придется воевать до последнего бойца, пишет «Национальная служба новостей».

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США не опоздали с военной помощью Украине, хотя признал, что задержка имеет реальные последствия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC. «Еще не слишком поздно. Тем не менее задержка имеет реальные последствия», — сказал генсек. Столтенберг подчеркнул, что без американских военных поставок украинские войска значительно уступают России в огневой мощи. А также испытывают огромную нехватку средств противовоздушной обороны и боеприпасов к ним. Недавно палата представителей США утвердила законопроект о выделении 61 миллиарда долларов на помощь в связи с конфликтом на Украине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такими действиями США затягивает конфликт и Украине придется воевать до последнего бойца, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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