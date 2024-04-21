В России за год подешевел шашлычный набор

«Известия»: продажи набора для шашлыков в РФ резко упали из-за великого поста

22 апреля 2024 в 03:37 Размер текста - 17 +

Шашлычные принадлежности россияне покупают чаще всего на маркетплейсах Фото: Денис Моргунов © URA.RU В апреле 2024 года спрос на «шашлычные наборы» в России упал на 31% по сравнению с прошлым годом, в то время как средний чек вырос на 11%, достигнув отметки в 2917 рублей. Об этом сообщают аналитики компании «Платформа ОФД». «Одной из причин, почему продажи „шашлычного набора“ в этом году упали, стал религиозный календарь, полагают аналитики. В прошлом году праздник православной Пасхи приходился на середину апреля, а в этом году — на 5 мая. Поэтому общее снижение продаж шашлычных наборов они связывают в том числе и с тем, что первые длинные выходные в мае приходятся на период Великого поста», — приводят слова аналитиков «Известия». Ситуация на рынке шашлычных принадлежностей меняется в зависимости от множества факторов, включая религиозные праздники и климатические условия. В прошлом году более ранняя дата Пасхи способствовала повышенному спросу на продукцию, тогда как в этом году ситуация изменилась. Год назад «шашлычный набор» стоил 2,2 тыс. рублей, что в свою очередь было на 8% дороже, чем в 2022 году. Но тогда на цену повлияло подорожание мангалов, а не религиозные праздники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В апреле 2024 года спрос на «шашлычные наборы» в России упал на 31% по сравнению с прошлым годом, в то время как средний чек вырос на 11%, достигнув отметки в 2917 рублей. Об этом сообщают аналитики компании «Платформа ОФД». «Одной из причин, почему продажи „шашлычного набора“ в этом году упали, стал религиозный календарь, полагают аналитики. В прошлом году праздник православной Пасхи приходился на середину апреля, а в этом году — на 5 мая. Поэтому общее снижение продаж шашлычных наборов они связывают в том числе и с тем, что первые длинные выходные в мае приходятся на период Великого поста», — приводят слова аналитиков «Известия». Ситуация на рынке шашлычных принадлежностей меняется в зависимости от множества факторов, включая религиозные праздники и климатические условия. В прошлом году более ранняя дата Пасхи способствовала повышенному спросу на продукцию, тогда как в этом году ситуация изменилась. Год назад «шашлычный набор» стоил 2,2 тыс. рублей, что в свою очередь было на 8% дороже, чем в 2022 году. Но тогда на цену повлияло подорожание мангалов, а не религиозные праздники.