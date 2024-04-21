Аналитики предсказали снижение ключевой ставки летом

22 апреля 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

Аналитики прогнозируют снижение ставки Центробанком летом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Банк России может перейти к снижению ключевой ставки не раньше июля 2024 года. Об этом заявили аналитики крупнейших банков и инвестиционных компаний. По их мнению, ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании 26 апреля. «Центробанк сохранит ставку на уровне 16%, перейдет к снижению в июле — сентябре», — передает данные аналитиков РБК. По мнению экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ+ Андрея Мелащенко, основанием для начала смягчения денежно-кредитной политики в июне — июле может стать стабилизация устойчивых компонентов инфляции вместе с охлаждением потребительской активности в апреле — мае. При этом руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая считает, что начаться смягчение может только в сентябре, если прогноз по росту внутреннего спроса будет существенно повышен. Однако этот сценарий мало вероятен, отмечает эксперт. Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что пик инфляции в России остался позади. По ее словам, ЦБ начнет снижать ключевую ставку только после того, как убедится, что замедление инфляции набрало нужную скорость. Набиуллина отметила, что ЦБ хочет добиться одинаковой доступности кредитов для всех. Доступность будет расти при низкой инфляции и умеренных рыночных ставках, заявила она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банк России может перейти к снижению ключевой ставки не раньше июля 2024 года. Об этом заявили аналитики крупнейших банков и инвестиционных компаний. По их мнению, ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании 26 апреля. «Центробанк сохранит ставку на уровне 16%, перейдет к снижению в июле — сентябре», — передает данные аналитиков РБК. По мнению экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ+ Андрея Мелащенко, основанием для начала смягчения денежно-кредитной политики в июне — июле может стать стабилизация устойчивых компонентов инфляции вместе с охлаждением потребительской активности в апреле — мае. При этом руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая считает, что начаться смягчение может только в сентябре, если прогноз по росту внутреннего спроса будет существенно повышен. Однако этот сценарий мало вероятен, отмечает эксперт. Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что пик инфляции в России остался позади. По ее словам, ЦБ начнет снижать ключевую ставку только после того, как убедится, что замедление инфляции набрало нужную скорость. Набиуллина отметила, что ЦБ хочет добиться одинаковой доступности кредитов для всех. Доступность будет расти при низкой инфляции и умеренных рыночных ставках, заявила она.