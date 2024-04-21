Глава Тюменской области рассказал, что в Ишиме обнаружена протечка дамбы

Караульные Ишима во время патруля обнаружили протечку дамбы. Она образовалась между пешеходным и автомобильным мостами, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Ночью на дамбах дежурят караульные. Между пешеходным и автомобильным мостами патруль вовремя заметил протечку», — написал Моор в своем telegram-канале.
Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) оперативно устранили ее и укрепили слабое место. Глава региона приехал на место происшествия, чтобы лично убедиться в безопасности и стабильности ситуации. Вместе с дозорными он прошел по дамбе около 1,5 километра.
Дамбы, защищающие Ишим от паводка, могут не выдержать напора воды и тогда ситуация в городе станет критической буквально за полчаса. Паводок 2024 года — уникальный, и сценарии его развития могут быть самыми разными, заявил директор областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.
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Караульные Ишима во время патруля обнаружили протечку дамбы. Она образовалась между пешеходным и автомобильным мостами, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. «Ночью на дамбах дежурят караульные. Между пешеходным и автомобильным мостами патруль вовремя заметил протечку», — написал Моор в своем telegram-канале. Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) оперативно устранили ее и укрепили слабое место. Глава региона приехал на место происшествия, чтобы лично убедиться в безопасности и стабильности ситуации. Вместе с дозорными он прошел по дамбе около 1,5 километра. Дамбы, защищающие Ишим от паводка, могут не выдержать напора воды и тогда ситуация в городе станет критической буквально за полчаса. Паводок 2024 года — уникальный, и сценарии его развития могут быть самыми разными, заявил директор областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.