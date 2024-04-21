За полдня уровень Тобола опустился на 11 сантиметров

В Кургане уровень Тобола за 12 часов понизился на 11 сантиметров. К шести утра он составляет 988 сантиметров над нулевой отметкой поста, свидетельствуют данные регионального информационного портал.
«В Кургане на 06:00 уровень Тобола — 988 см (-3 см за два часа)», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». К 18:00 21 апреля уровень реки находился на отметке 999 см.
«Голова» паводка сместилась из областного центра в сторону Белозерского округа. Вечером 21 апреля на территории приступили к экстренной эвакуации населения. О самых важных событиях, связанных с наводнением, узнает из онлайн-трансляции URA.RU.
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В Кургане уровень Тобола за 12 часов понизился на 11 сантиметров. К шести утра он составляет 988 сантиметров над нулевой отметкой поста, свидетельствуют данные регионального информационного портал. «В Кургане на 06:00 уровень Тобола — 988 см (-3 см за два часа)», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». К 18:00 21 апреля уровень реки находился на отметке 999 см. «Голова» паводка сместилась из областного центра в сторону Белозерского округа. Вечером 21 апреля на территории приступили к экстренной эвакуации населения. О самых важных событиях, связанных с наводнением, узнает из онлайн-трансляции URA.RU.