21 апреля 2024

За полдня уровень Тобола опустился на 11 сантиметров

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе продолжает сохраняться напряженная обстановка из-за подтопления
В регионе продолжает сохраняться напряженная обстановка из-за подтопления Фото:

В Кургане уровень Тобола за 12 часов понизился на 11 сантиметров. К шести утра он составляет 988 сантиметров над нулевой отметкой поста, свидетельствуют данные регионального информационного портал.

«В Кургане на 06:00 уровень Тобола — 988 см (-3 см за два часа)», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». К 18:00 21 апреля уровень реки находился на отметке 999 см.

«Голова» паводка сместилась из областного центра в сторону Белозерского округа. Вечером 21 апреля на территории приступили к экстренной эвакуации населения. О самых важных событиях, связанных с наводнением, узнает из онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане уровень Тобола за 12 часов понизился на 11 сантиметров. К шести утра он составляет 988 сантиметров над нулевой отметкой поста, свидетельствуют данные регионального информационного портал. «В Кургане на 06:00 уровень Тобола — 988 см (-3 см за два часа)», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». К 18:00 21 апреля уровень реки находился на отметке 999 см. «Голова» паводка сместилась из областного центра в сторону Белозерского округа. Вечером 21 апреля на территории приступили к экстренной эвакуации населения. О самых важных событиях, связанных с наводнением, узнает из онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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