Происшествия За полдня уровень Тобола опустился на 11 сантиметров 22 апреля 2024 в 06:12 Размер текста - 17 + В регионе продолжает сохраняться напряженная обстановка из-за подтопления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане уровень Тобола за 12 часов понизился на 11 сантиметров. К шести утра он составляет 988 сантиметров над нулевой отметкой поста, свидетельствуют данные регионального информационного портал. «В Кургане на 06:00 уровень Тобола — 988 см (-3 см за два часа)», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». К 18:00 21 апреля уровень реки находился на отметке 999 см. «Голова» паводка сместилась из областного центра в сторону Белозерского округа. Вечером 21 апреля на территории приступили к экстренной эвакуации населения. О самых важных событиях, связанных с наводнением, узнает из онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане уровень Тобола за 12 часов понизился на 11 сантиметров. К шести утра он составляет 988 сантиметров над нулевой отметкой поста, свидетельствуют данные регионального информационного портал. «В Кургане на 06:00 уровень Тобола — 988 см (-3 см за два часа)», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». К 18:00 21 апреля уровень реки находился на отметке 999 см. «Голова» паводка сместилась из областного центра в сторону Белозерского округа. Вечером 21 апреля на территории приступили к экстренной эвакуации населения. О самых важных событиях, связанных с наводнением, узнает из онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям