Общество Работа Пермяков зовут жарить шашлыки на курорте за зарплату в 150 тысяч Сеть отелей Illiada ищет в Пермском крае шашлычников на зарплату в 150 000 22 апреля 2024 в 08:47 Размер текста - 17 + В обязанности входит жарка шашлыков из мяса, рыбы и овощей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермякам предлагают присмотреться к сезонной работе в Краснодарском крае. Там требуются профессиональные шашлычники для работы в гостинице сети Illiada курортного поселка Витязево Анапского района. Сотрудникам обещают зарплату в 150 тысяч рублей. «Предложение для жителей Пермского края. Работа в гостинице в Курортном поселке Витязево на первой линии от моря. Обязанности — приготовление маринада, соусов, лука, приготовление разного рода блюд из мяса, рыбы и овощей. Консультирование по меню. Опыт работы шашлычником обязателен. Два человека. Оплата — 150 тысяч рублей, также полагается 10% от продаж на двоих», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Работодатель обещает сотрудникам бесплатное жилье неподалеку от места работы в комнатах, рассчитанных на 5-6 человек. До гостиницы их будут доставлять служебным транспортом. Работать нужно по сменам. Окончание сезона — 1 октября. Из документов необходимы паспорт, трудовая и медицинская книжки. Если медкнижки нет, то соискателю помогут с ее оформлением. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работать охранниками в порту Краснодарского края. Трудиться необходимо вахтовым методом за зарплату в 130 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пермякам предлагают присмотреться к сезонной работе в Краснодарском крае. Там требуются профессиональные шашлычники для работы в гостинице сети Illiada курортного поселка Витязево Анапского района. Сотрудникам обещают зарплату в 150 тысяч рублей. «Предложение для жителей Пермского края. Работа в гостинице в Курортном поселке Витязево на первой линии от моря. Обязанности — приготовление маринада, соусов, лука, приготовление разного рода блюд из мяса, рыбы и овощей. Консультирование по меню. Опыт работы шашлычником обязателен. Два человека. Оплата — 150 тысяч рублей, также полагается 10% от продаж на двоих», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Работодатель обещает сотрудникам бесплатное жилье неподалеку от места работы в комнатах, рассчитанных на 5-6 человек. До гостиницы их будут доставлять служебным транспортом. Работать нужно по сменам. Окончание сезона — 1 октября. Из документов необходимы паспорт, трудовая и медицинская книжки. Если медкнижки нет, то соискателю помогут с ее оформлением. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работать охранниками в порту Краснодарского края. Трудиться необходимо вахтовым методом за зарплату в 130 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям