21 апреля 2024
20 апреля 2024
19 апреля 2024

Пермяков зовут жарить шашлыки на курорте за зарплату в 150 тысяч

Сеть отелей Illiada ищет в Пермском крае шашлычников на зарплату в 150 000
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города. Курган , шашлык, день города
В обязанности входит жарка шашлыков из мяса, рыбы и овощей Фото:

Пермякам предлагают присмотреться к сезонной работе в Краснодарском крае. Там требуются профессиональные шашлычники для работы в гостинице сети Illiada курортного поселка Витязево Анапского района. Сотрудникам обещают зарплату в 150 тысяч рублей.

«Предложение для жителей Пермского края. Работа в гостинице в Курортном поселке Витязево на первой линии от моря. Обязанности — приготовление маринада, соусов, лука, приготовление разного рода блюд из мяса, рыбы и овощей. Консультирование по меню. Опыт работы шашлычником обязателен. Два человека. Оплата — 150 тысяч рублей, также полагается 10% от продаж на двоих», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Работодатель обещает сотрудникам бесплатное жилье неподалеку от места работы в комнатах, рассчитанных на 5-6 человек. До гостиницы их будут доставлять служебным транспортом. Работать нужно по сменам. Окончание сезона — 1 октября. Из документов необходимы паспорт, трудовая и медицинская книжки. Если медкнижки нет, то соискателю помогут с ее оформлением.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работать охранниками в порту Краснодарского края. Трудиться необходимо вахтовым методом за зарплату в 130 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермякам предлагают присмотреться к сезонной работе в Краснодарском крае. Там требуются профессиональные шашлычники для работы в гостинице сети Illiada курортного поселка Витязево Анапского района. Сотрудникам обещают зарплату в 150 тысяч рублей. «Предложение для жителей Пермского края. Работа в гостинице в Курортном поселке Витязево на первой линии от моря. Обязанности — приготовление маринада, соусов, лука, приготовление разного рода блюд из мяса, рыбы и овощей. Консультирование по меню. Опыт работы шашлычником обязателен. Два человека. Оплата — 150 тысяч рублей, также полагается 10% от продаж на двоих», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Работодатель обещает сотрудникам бесплатное жилье неподалеку от места работы в комнатах, рассчитанных на 5-6 человек. До гостиницы их будут доставлять служебным транспортом. Работать нужно по сменам. Окончание сезона — 1 октября. Из документов необходимы паспорт, трудовая и медицинская книжки. Если медкнижки нет, то соискателю помогут с ее оформлением. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работать охранниками в порту Краснодарского края. Трудиться необходимо вахтовым методом за зарплату в 130 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...