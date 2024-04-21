Рост воды в Ишиме сильно замедлился, но не остановился

Уровень воды в реке Ишим в Ишимском районе Тюменской области очень замедлился, однако все еще продолжает расти. На 06:00 22 апреля он составил 1064 сантиметра, сообщили URA.RU в тюменском ЦГМС — филиале «Обь-Иртышского УГМС».
«Уровень воды в реке Ишим на 06:00 22 апреля 2024 года составляет 1064 сантиметра. Превышение критической отметки на 214 сантиметров», — рассказали в гидрометеоцентре.
Критическая отметка составляет 850 сантиметров. За сутки уровень воды поднялся на 13 сантиметров.
В селе Ильинка вода отступила на девять сантиметров, теперь ее уровень составляет 851 сантиметр. А вот в селе Абатское река Ишим, наоборот, поднялась на пять сантиметров, уровень — 697, критическая точка — 960.
В село Абатское через три дня придет «большая вода». Опыт Казанского района и Ишима будет учтен при подготовке и укреплении насыпей. Особое внимание сейчас уделяется федеральной трассе, связывающей восток и запад России.
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Уровень воды в реке Ишим в Ишимском районе Тюменской области очень замедлился, однако все еще продолжает расти. На 06:00 22 апреля он составил 1064 сантиметра, сообщили URA.RU в тюменском ЦГМС — филиале «Обь-Иртышского УГМС». «Уровень воды в реке Ишим на 06:00 22 апреля 2024 года составляет 1064 сантиметра. Превышение критической отметки на 214 сантиметров», — рассказали в гидрометеоцентре. Критическая отметка составляет 850 сантиметров. За сутки уровень воды поднялся на 13 сантиметров. В селе Ильинка вода отступила на девять сантиметров, теперь ее уровень составляет 851 сантиметр. А вот в селе Абатское река Ишим, наоборот, поднялась на пять сантиметров, уровень — 697, критическая точка — 960. В село Абатское через три дня придет «большая вода». Опыт Казанского района и Ишима будет учтен при подготовке и укреплении насыпей. Особое внимание сейчас уделяется федеральной трассе, связывающей восток и запад России.