21 апреля 2024

Уровень Тобола у курганского гидропоста не перестал снижаться

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Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, паводок
Жителей региона предупреждали, что расслабляться рано Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень Тобола опустился до 986 сантиметров. На это указывают данные информационного портала Курганской области. Снижение наблюдается на протяжении нескольких часов.

«Уровень реки в Кургане на 08:00 составляет 986 см», — свидетельствует интерактивная карта «Паводок 2024». За прошедших два часа река опустилась на 2 см.

Смещенная «голова» паводка от областного центра в сторону Белозерского округа теперь угрожает этой территории. В населенных пунктах ранее началась эвакуация населения. Пик этого природного явления в регионе еще не пройден, подчеркивают метеорологи. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане уровень Тобола опустился до 986 сантиметров. На это указывают данные информационного портала Курганской области. Снижение наблюдается на протяжении нескольких часов. «Уровень реки в Кургане на 08:00 составляет 986 см», — свидетельствует интерактивная карта «Паводок 2024». За прошедших два часа река опустилась на 2 см. Смещенная «голова» паводка от областного центра в сторону Белозерского округа теперь угрожает этой территории. В населенных пунктах ранее началась эвакуация населения. Пик этого природного явления в регионе еще не пройден, подчеркивают метеорологи. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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