Происшествия Уровень Тобола у курганского гидропоста не перестал снижаться 22 апреля 2024 в 08:34 Размер текста - 17 + Жителей региона предупреждали, что расслабляться рано Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень Тобола опустился до 986 сантиметров. На это указывают данные информационного портала Курганской области. Снижение наблюдается на протяжении нескольких часов. «Уровень реки в Кургане на 08:00 составляет 986 см», — свидетельствует интерактивная карта «Паводок 2024». За прошедших два часа река опустилась на 2 см. Смещенная «голова» паводка от областного центра в сторону Белозерского округа теперь угрожает этой территории. В населенных пунктах ранее началась эвакуация населения. Пик этого природного явления в регионе еще не пройден, подчеркивают метеорологи. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане уровень Тобола опустился до 986 сантиметров. На это указывают данные информационного портала Курганской области. Снижение наблюдается на протяжении нескольких часов. «Уровень реки в Кургане на 08:00 составляет 986 см», — свидетельствует интерактивная карта «Паводок 2024». За прошедших два часа река опустилась на 2 см. Смещенная «голова» паводка от областного центра в сторону Белозерского округа теперь угрожает этой территории. В населенных пунктах ранее началась эвакуация населения. Пик этого природного явления в регионе еще не пройден, подчеркивают метеорологи. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям