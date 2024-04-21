Уровень Тобола у курганского гидропоста не перестал снижаться

В Кургане уровень Тобола опустился до 986 сантиметров. На это указывают данные информационного портала Курганской области. Снижение наблюдается на протяжении нескольких часов.
«Уровень реки в Кургане на 08:00 составляет 986 см», — свидетельствует интерактивная карта «Паводок 2024». За прошедших два часа река опустилась на 2 см.
Смещенная «голова» паводка от областного центра в сторону Белозерского округа теперь угрожает этой территории. В населенных пунктах ранее началась эвакуация населения. Пик этого природного явления в регионе еще не пройден, подчеркивают метеорологи. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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В Кургане уровень Тобола опустился до 986 сантиметров. На это указывают данные информационного портала Курганской области. Снижение наблюдается на протяжении нескольких часов. «Уровень реки в Кургане на 08:00 составляет 986 см», — свидетельствует интерактивная карта «Паводок 2024». За прошедших два часа река опустилась на 2 см. Смещенная «голова» паводка от областного центра в сторону Белозерского округа теперь угрожает этой территории. В населенных пунктах ранее началась эвакуация населения. Пик этого природного явления в регионе еще не пройден, подчеркивают метеорологи. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.