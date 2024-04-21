Умер бывший руководитель курганского управления Росреестра Молчанов

22 апреля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Экс-глава курганского Росреестра умер на 65-м году жизни Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Бывший руководитель управления Росреестра по Курганской области Олег Молчанов умер на 65 году жизни. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, в том числе из числа бывших силовиков. «Олег Молчанов умер у себя дома, утром его забрала похоронная служба», — рассказали источники. Экс-руководитель управления Росреестра не дожил месяц до своего 65-летия. Бывшие коллеги Молчанова информацию о его смерти подтвердили. По данным собеседников агентства, прощание с Молчановым пройдет в Кургане во вторник, 23 апреля. Он родился в 1959 году в поселке Юргамыш Курганской области. В 2005 году он стал заместителем главного государственного регистратора области. С марта 2010 по май 2021 года он возглавлял курганское управление Росреестра. Увольнение Молчанова было связано с коррупционным скандалом. Его арестовали в январе 2021 года по обвинению в превышении должностных полномочий. Суд признал его виновным и запретил занимать госдолжности на 2,5 года. Ущерб в размере более 600 тысяч рублей, полученный от незаконного распределения премий, Молчанов полностью возместил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший руководитель управления Росреестра по Курганской области Олег Молчанов умер на 65 году жизни. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, в том числе из числа бывших силовиков. «Олег Молчанов умер у себя дома, утром его забрала похоронная служба», — рассказали источники. Экс-руководитель управления Росреестра не дожил месяц до своего 65-летия. Бывшие коллеги Молчанова информацию о его смерти подтвердили. По данным собеседников агентства, прощание с Молчановым пройдет в Кургане во вторник, 23 апреля. Он родился в 1959 году в поселке Юргамыш Курганской области. В 2005 году он стал заместителем главного государственного регистратора области. С марта 2010 по май 2021 года он возглавлял курганское управление Росреестра. Увольнение Молчанова было связано с коррупционным скандалом. Его арестовали в январе 2021 года по обвинению в превышении должностных полномочий. Суд признал его виновным и запретил занимать госдолжности на 2,5 года. Ущерб в размере более 600 тысяч рублей, полученный от незаконного распределения премий, Молчанов полностью возместил.