21 апреля 2024

Умер бывший руководитель курганского управления Росреестра Молчанов

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у Губернатора Курган, молчанов олег
Экс-глава курганского Росреестра умер на 65-м году жизни Фото:

Бывший руководитель управления Росреестра по Курганской области Олег Молчанов умер на 65 году жизни. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, в том числе из числа бывших силовиков.

«Олег Молчанов умер у себя дома, утром его забрала похоронная служба», — рассказали источники. Экс-руководитель управления Росреестра не дожил месяц до своего 65-летия. Бывшие коллеги Молчанова информацию о его смерти подтвердили.

По данным собеседников агентства, прощание с Молчановым пройдет в Кургане во вторник, 23 апреля. Он родился в 1959 году в поселке Юргамыш Курганской области. В 2005 году он стал заместителем главного государственного регистратора области. С марта 2010 по май 2021 года он возглавлял курганское управление Росреестра.

Увольнение Молчанова было связано с коррупционным скандалом. Его арестовали в январе 2021 года по обвинению в превышении должностных полномочий. Суд признал его виновным и запретил занимать госдолжности на 2,5 года. Ущерб в размере более 600 тысяч рублей, полученный от незаконного распределения премий, Молчанов полностью возместил.

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Бывший руководитель управления Росреестра по Курганской области Олег Молчанов умер на 65 году жизни. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, в том числе из числа бывших силовиков. «Олег Молчанов умер у себя дома, утром его забрала похоронная служба», — рассказали источники. Экс-руководитель управления Росреестра не дожил месяц до своего 65-летия. Бывшие коллеги Молчанова информацию о его смерти подтвердили. По данным собеседников агентства, прощание с Молчановым пройдет в Кургане во вторник, 23 апреля. Он родился в 1959 году в поселке Юргамыш Курганской области. В 2005 году он стал заместителем главного государственного регистратора области. С марта 2010 по май 2021 года он возглавлял курганское управление Росреестра. Увольнение Молчанова было связано с коррупционным скандалом. Его арестовали в январе 2021 года по обвинению в превышении должностных полномочий. Суд признал его виновным и запретил занимать госдолжности на 2,5 года. Ущерб в размере более 600 тысяч рублей, полученный от незаконного распределения премий, Молчанов полностью возместил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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