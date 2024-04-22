Союз турагентств: отдых для россиян в Европе грозит быть опасным в 2024 году

Отдых в Европе для граждан России в 2024 году может быть связан с определенными рисками. Об этом заявил президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате РФ Сергей Голов. По его словам, визы для россиян выдаются неохотно, и крупные туроператоры России не предлагают пакетные туры в европейские страны.
«Я бы предостерег всех, кто хотел или планировал поездку в Европу, от данного выбора. Поскольку на сегодняшний день никто из крупных ведущих туроператоров России не организовывает поездки в Европу», — заявил Голов в эфире «Соловьев LIVE». По его словам, россияне, планирующие самостоятельные поездки в Европу, становятся путешественниками, а не туристами, и берут на себя дополнительные риски.
В случае нештатных ситуаций за границей полная ответственность будет лежать на страховой компании или на самих путешественниках. Голов подчеркнул, что в случае возникновения проблем за рубежом ни государство, ни другие организации не несут ответственности за российских граждан, что увеличивает степень опасности для них во время путешествий по Европе.
Ранее сообщалось, что в РФ резко увеличился спрос на поездки в Европу. Количество заявок на получение шенгенских виз этой весной оказалось выше, чем могут обработать европейские консульства.
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