Союз турагентств: отдых для россиян в Европе грозит быть опасным в 2024 году

22 апреля 2024 в 08:42 Размер текста - 17 +

Сергей Голов отметил, что за отдых Европе ответственность полностью лежит на путешественниках Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отдых в Европе для граждан России в 2024 году может быть связан с определенными рисками. Об этом заявил президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате РФ Сергей Голов. По его словам, визы для россиян выдаются неохотно, и крупные туроператоры России не предлагают пакетные туры в европейские страны. «Я бы предостерег всех, кто хотел или планировал поездку в Европу, от данного выбора. Поскольку на сегодняшний день никто из крупных ведущих туроператоров России не организовывает поездки в Европу», — заявил Голов в эфире «Соловьев LIVE». По его словам, россияне, планирующие самостоятельные поездки в Европу, становятся путешественниками, а не туристами, и берут на себя дополнительные риски. В случае нештатных ситуаций за границей полная ответственность будет лежать на страховой компании или на самих путешественниках. Голов подчеркнул, что в случае возникновения проблем за рубежом ни государство, ни другие организации не несут ответственности за российских граждан, что увеличивает степень опасности для них во время путешествий по Европе. Ранее сообщалось, что в РФ резко увеличился спрос на поездки в Европу. Количество заявок на получение шенгенских виз этой весной оказалось выше, чем могут обработать европейские консульства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отдых в Европе для граждан России в 2024 году может быть связан с определенными рисками. Об этом заявил президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате РФ Сергей Голов. По его словам, визы для россиян выдаются неохотно, и крупные туроператоры России не предлагают пакетные туры в европейские страны. «Я бы предостерег всех, кто хотел или планировал поездку в Европу, от данного выбора. Поскольку на сегодняшний день никто из крупных ведущих туроператоров России не организовывает поездки в Европу», — заявил Голов в эфире «Соловьев LIVE». По его словам, россияне, планирующие самостоятельные поездки в Европу, становятся путешественниками, а не туристами, и берут на себя дополнительные риски. В случае нештатных ситуаций за границей полная ответственность будет лежать на страховой компании или на самих путешественниках. Голов подчеркнул, что в случае возникновения проблем за рубежом ни государство, ни другие организации не несут ответственности за российских граждан, что увеличивает степень опасности для них во время путешествий по Европе. Ранее сообщалось, что в РФ резко увеличился спрос на поездки в Европу. Количество заявок на получение шенгенских виз этой весной оказалось выше, чем могут обработать европейские консульства.