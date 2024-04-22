Le Monde: Европа пожадничала системы Patriot для Украины

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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
Польша не хочет отправлять Украине системы ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Европейские страны выражают нежелание отправлять свои системы противовоздушной обороны Patriot на Украину. Об этом заявили во французской газете Le Monde.

«Франция, Великобритания, Испания, Нидерланды и Польша не намерены поставлять свои ПВО на линию фронта», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что особенно это касается Польши, которая, находясь в непосредственной близости от Украины и Белоруссии, заинтересована в сохранении своего потенциала противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что правительство Германии в первом квартале 2024 года одобрило разрешение на экспорт вооружений на сумму более пяти миллиардов евро, 74% от указанной суммы приходится на долю Украины. Немецкое министерство обороны и канцлер Германии Олаф Шольц сообщили о намерении ФРГ поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot, передает RT.

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Европейские страны выражают нежелание отправлять свои системы противовоздушной обороны Patriot на Украину. Об этом заявили во французской газете Le Monde. «Франция, Великобритания, Испания, Нидерланды и Польша не намерены поставлять свои ПВО на линию фронта», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что особенно это касается Польши, которая, находясь в непосредственной близости от Украины и Белоруссии, заинтересована в сохранении своего потенциала противовоздушной обороны. Ранее сообщалось, что правительство Германии в первом квартале 2024 года одобрило разрешение на экспорт вооружений на сумму более пяти миллиардов евро, 74% от указанной суммы приходится на долю Украины. Немецкое министерство обороны и канцлер Германии Олаф Шольц сообщили о намерении ФРГ поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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