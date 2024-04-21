В МЧС ухудшили прогноз по паводку в Белозерском округе

22 апреля 2024 в 09:34 Размер текста - 17 +

В Белозерском округе обещают рост воды в Тоболе до 60 см Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Белозерском округе под Курганом ухудшили прогноз по паводку. Ожидается рост уровня воды в реке Тобол до 60 см, это в два раза больше чем днем ранее. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Курганской области. «В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол, в Белозерском округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой от 10 до 60 см. В северо-восточной части Кетовского округа — от 5 до 30 см», — говорится в прогнозе МЧС. Ранее URA.RU писало, что «голова» паводка ушла в Белозерский округ. В связи с резким ростом воды в Тоболе в муниципалитете объявили срочную эвакуацию жителей четырех населенных пунктов. По прогнозу МЧС, пик паводка в регионе ожидается в ближайшие дни. О самых важных событиях, связанных с наводнением — в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белозерском округе под Курганом ухудшили прогноз по паводку. Ожидается рост уровня воды в реке Тобол до 60 см, это в два раза больше чем днем ранее. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Курганской области. «В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол, в Белозерском округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой от 10 до 60 см. В северо-восточной части Кетовского округа — от 5 до 30 см», — говорится в прогнозе МЧС. Ранее URA.RU писало, что «голова» паводка ушла в Белозерский округ. В связи с резким ростом воды в Тоболе в муниципалитете объявили срочную эвакуацию жителей четырех населенных пунктов. По прогнозу МЧС, пик паводка в регионе ожидается в ближайшие дни. О самых важных событиях, связанных с наводнением — в онлайн-трансляции агентства.