Дамба в Ишиме дала течь: все новости о паводке на 22 апреля

В Ишиме дамба дала течь

22 апреля 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

В Тюменской области уже от воды пострадали несколько поселений Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области продолжается весенний паводок. В Ишиме дамба дала течь, на реке уже побит рекорд наводнения 2017 года. Уровень воды достиг отметки 1064 см. URA.RU продолжает следить за основными событиями, происходящими в регионе в паводок. 10:21 В Ишимском районе работает федеральная лаборатория Роспотребнадзора, которая помогает контролировать качество питьевой воды. В настоящий момент качество воды в Ишиме не опустилось ниже предельно допустимых показателей. 10:13 Часть села Викулово и все село Чебаклей Викуловского района Тюменской области заблаговременно эвакуируют из-за паводка. Пункт временного размещения открыт на базе средней школы №2 села Викулово. 10:11 В Ишиме вновь звучит сирена. 10:10 На гидропосту в Ильинке наблюдается спад уровня воды, за день уровень упал на 10 см. Незначительный спад также наблюдается в поселениях Гагарье, Большие Ярки и Огнево. Как отметила глава Казанского района Татьяна Богданова, круглосуточно проходит окарауливание дамб. В случае обнаружения протечек, проводится подсыпка и укрепление мешками.

Дорога между Копотилово и Афонькино прогрейдирована. Работы продолжат на участке между поселениями Малая Ченчерь и Большая Ченчерь. 09:57 На участке трассы Равнец — Кошкарагай в Ишимском районе ограничили движение из-за перелива воды на дорогу. Telegram-канал УГИБДД России по Тюменской области 09:54 В ночь с 21 на 22 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор работал в районе дамбы в Ишиме. По его словам, между пешеходным и автомобильным мостами патруль заметил протечку. Курсанты ТВВИКУ укрепили место мешками с песком. 09:52 По данным на 22 апреля, за сутки уровень воды в Ишиме вырос на 13 см и достиг отметки 1064 см. Вода также активно прибывает в Абатском районе — уровень вырос на 54 см и составил 701 см над нулем поста. Критическая отметка в Абатском — 960 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области продолжается весенний паводок. В Ишиме дамба дала течь, на реке уже побит рекорд наводнения 2017 года. Уровень воды достиг отметки 1064 см. URA.RU продолжает следить за основными событиями, происходящими в регионе в паводок. 10:21 22.04.2024 В Ишимском районе работает федеральная лаборатория Роспотребнадзора, которая помогает контролировать качество питьевой воды. В настоящий момент качество воды в Ишиме не опустилось ниже предельно допустимых показателей. 10:13 22.04.2024 Часть села Викулово и все село Чебаклей Викуловского района Тюменской области заблаговременно эвакуируют из-за паводка. Пункт временного размещения открыт на базе средней школы №2 села Викулово. 10:11 22.04.2024 В Ишиме вновь звучит сирена. 10:10 22.04.2024 На гидропосту в Ильинке наблюдается спад уровня воды, за день уровень упал на 10 см. Незначительный спад также наблюдается в поселениях Гагарье, Большие Ярки и Огнево. Как отметила глава Казанского района Татьяна Богданова, круглосуточно проходит окарауливание дамб. В случае обнаружения протечек, проводится подсыпка и укрепление мешками. Дорога между Копотилово и Афонькино прогрейдирована. Работы продолжат на участке между поселениями Малая Ченчерь и Большая Ченчерь. 09:57 22.04.2024 На участке трассы Равнец — Кошкарагай в Ишимском районе ограничили движение из-за перелива воды на дорогу. 09:54 22.04.2024 В ночь с 21 на 22 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор работал в районе дамбы в Ишиме. По его словам, между пешеходным и автомобильным мостами патруль заметил протечку. Курсанты ТВВИКУ укрепили место мешками с песком. 09:52 22.04.2024 По данным на 22 апреля, за сутки уровень воды в Ишиме вырос на 13 см и достиг отметки 1064 см. Вода также активно прибывает в Абатском районе — уровень вырос на 54 см и составил 701 см над нулем поста. Критическая отметка в Абатском — 960 см.