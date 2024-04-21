Директора соццентра Салехарда наказали за увольнение коррумпированных сотрудников

В Салехарде (ЯНАО) должностное лицо социального центра «Доверие» оштрафовали за несоблюдение антикоррупционного законодательства. Причиной стало увольнение замешанных в коррупции сотрудников по несоответствующей статье, сообщает пресс-служба прокуратуры округа.
«По результатам надзорных мероприятий установлены грубые нарушения, допущенные сотрудниками учреждения, влекущие их увольнение в связи с утратой доверия. Законные требования прокурора учреждением проигнорированы, виновное лицо привлечено к административной ответственности, с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.
Корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры пояснили, что сотрудники социального центра «Доверие» были уволены, но не в связи с утратой доверия, а по собственному желанию. Со стороны администрации учреждения было допущено нарушение антикоррупционного законодательства.
Ранее URA.RU рассказало, что сотрудники социального центра наживались на социальном такси, отдавая контракты дружественным индивидуальным предпринимателям, при этом завышая объем оказанных услуг. Махинации вскрылись в ходе проверок, проведенных окружной счетной палатой, дело находится на личном контроле губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
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В Салехарде (ЯНАО) должностное лицо социального центра «Доверие» оштрафовали за несоблюдение антикоррупционного законодательства. Причиной стало увольнение замешанных в коррупции сотрудников по несоответствующей статье, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «По результатам надзорных мероприятий установлены грубые нарушения, допущенные сотрудниками учреждения, влекущие их увольнение в связи с утратой доверия. Законные требования прокурора учреждением проигнорированы, виновное лицо привлечено к административной ответственности, с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры пояснили, что сотрудники социального центра «Доверие» были уволены, но не в связи с утратой доверия, а по собственному желанию. Со стороны администрации учреждения было допущено нарушение антикоррупционного законодательства. Ранее URA.RU рассказало, что сотрудники социального центра наживались на социальном такси, отдавая контракты дружественным индивидуальным предпринимателям, при этом завышая объем оказанных услуг. Махинации вскрылись в ходе проверок, проведенных окружной счетной палатой, дело находится на личном контроле губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.