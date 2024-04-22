Володин увидел нарушение международных прав в конфискации активов России

Конфискация активов России в США является нарушением международных прав. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, США совершили кражу.
«Вашингтон пошел на откровенно неправовое решение, совершив кражу. Это, безусловно, подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов», — написал Володин в своем telegram-канале. По его словам, у РФ есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным странам.
Ранее в США большинство законодателей одобрило законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Для использования российских активов будут созданы специальные счета.
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Конфискация активов России в США является нарушением международных прав. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, США совершили кражу. «Вашингтон пошел на откровенно неправовое решение, совершив кражу. Это, безусловно, подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов», — написал Володин в своем telegram-канале. По его словам, у РФ есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным странам. Ранее в США большинство законодателей одобрило законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Для использования российских активов будут созданы специальные счета.