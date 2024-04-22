Володин увидел нарушение международных прав в конфискации активов России

Володин: у России появились основания принять свои решения по зарубежным активам
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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин сообщил, что действия США разрушат принцип неприкосновенности собственности Фото:

Конфискация активов России в США является нарушением международных прав. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, США совершили кражу.

«Вашингтон пошел на откровенно неправовое решение, совершив кражу. Это, безусловно, подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов», — написал Володин в своем telegram-канале. По его словам, у РФ есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным странам.

Ранее в США большинство законодателей одобрило законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Для использования российских активов будут созданы специальные счета.

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Конфискация активов России в США является нарушением международных прав. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, США совершили кражу. «Вашингтон пошел на откровенно неправовое решение, совершив кражу. Это, безусловно, подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов», — написал Володин в своем telegram-канале. По его словам, у РФ есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным странам. Ранее в США большинство законодателей одобрило законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Для использования российских активов будут созданы специальные счета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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