Володин предрек разрушение экономики Европы после конфискации российских активов

Конфискация российских активов ЕС разрушит экономику Европы. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Вашингтон принял закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на такой же шаг, который окажется разрушительным для европейской экономики», — заявил Володин в своем telegram-канале. По его словам, только 5 $-6 млрд средств РФ находятся в США. Всего по миру заблокировано 280 $ млрд.
Ранее палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины. Трансляцию процесса вел сайт Конгресса. Против проголосовало 58 человек.
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Конфискация российских активов ЕС разрушит экономику Европы. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Вашингтон принял закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на такой же шаг, который окажется разрушительным для европейской экономики», — заявил Володин в своем telegram-канале. По его словам, только 5 $-6 млрд средств РФ находятся в США. Всего по миру заблокировано 280 $ млрд. Ранее палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины. Трансляцию процесса вел сайт Конгресса. Против проголосовало 58 человек.