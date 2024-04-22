Володин предрек разрушение экономики Европы после конфискации российских активов

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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, володин вячеслав
Конфискация активов РФ ЕС разрушит их экономику, заявил Вячеслав Володин Фото:
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Конфискация российских активов ЕС разрушит экономику Европы. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Вашингтон принял закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на такой же шаг, который окажется разрушительным для европейской экономики», — заявил Володин в своем telegram-канале. По его словам, только 5 $-6 млрд средств РФ находятся в США. Всего по миру заблокировано 280 $ млрд.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины. Трансляцию процесса вел сайт Конгресса. Против проголосовало 58 человек.

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Конфискация российских активов ЕС разрушит экономику Европы. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Вашингтон принял закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на такой же шаг, который окажется разрушительным для европейской экономики», — заявил Володин в своем telegram-канале. По его словам, только 5 $-6 млрд средств РФ находятся в США. Всего по миру заблокировано 280 $ млрд. Ранее палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины. Трансляцию процесса вел сайт Конгресса. Против проголосовало 58 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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