Транспорт вышел на пять маршрутов в отдаленные микрорайоны города Фото: Анна Майорова © URA.RU

На дороги Екатеринбурга 22 апреля вывели 30 новых автобусов. Общественный транспорт в традиционном зеленом цвете будет ездить по пяти маршрутам. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.

«Пассажирские автобусы — как и все другие, закупленные нами в прошлые годы — окрашены в зеленый цвет. Каждая машина прошла необходимую техническую подготовку», — написал Орлов. Автобусы будут ездить по маршрутам № 85, № 88, № 91, № 95 и № 97.

С 2020 года город получил 182 новых автобусов. «В текущем — закупим еще 30 единиц», — отметил мэр.

Ранее Орлов анонсировал замену 400 автобусов. Это станет возможным путем введения новой обязанности у транспортных предприятий — менять автобусы среднего класса на большой. Кроме того, запланировано повышение зарплат водителей до 30%.