21 апреля 2024

На дороги Екатеринбурга вывели десятки новых автобусов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, низкопольный автобус, городской транспорт
Транспорт вышел на пять маршрутов в отдаленные микрорайоны города Фото:

На дороги Екатеринбурга 22 апреля вывели 30 новых автобусов. Общественный транспорт в традиционном зеленом цвете будет ездить по пяти маршрутам. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.

«Пассажирские автобусы — как и все другие, закупленные нами в прошлые годы — окрашены в зеленый цвет. Каждая машина прошла необходимую техническую подготовку», — написал Орлов. Автобусы будут ездить по маршрутам № 85, № 88, № 91, № 95 и № 97.

С 2020 года город получил 182 новых автобусов. «В текущем — закупим еще 30 единиц», — отметил мэр.

Ранее Орлов анонсировал замену 400 автобусов. Это станет возможным путем введения новой обязанности у транспортных предприятий — менять автобусы среднего класса на большой. Кроме того, запланировано повышение зарплат водителей до 30%.

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На дороги Екатеринбурга 22 апреля вывели 30 новых автобусов. Общественный транспорт в традиционном зеленом цвете будет ездить по пяти маршрутам. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале. «Пассажирские автобусы — как и все другие, закупленные нами в прошлые годы — окрашены в зеленый цвет. Каждая машина прошла необходимую техническую подготовку», — написал Орлов. Автобусы будут ездить по маршрутам № 85, № 88, № 91, № 95 и № 97. С 2020 года город получил 182 новых автобусов. «В текущем — закупим еще 30 единиц», — отметил мэр. Ранее Орлов анонсировал замену 400 автобусов. Это станет возможным путем введения новой обязанности у транспортных предприятий — менять автобусы среднего класса на большой. Кроме того, запланировано повышение зарплат водителей до 30%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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