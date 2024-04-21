Жители Тюменской области рискуют подхватить инфекцию из-за качества питьевой воды

В Казанском районе Тюменской области из-за паводков упало качество питьевой воды

22 апреля 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Вода из колонок и кранов в Казанском районе может быть причиной кишечной инфекции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Питьевая вода в Казанском районе Тюменской области признана потенциально опасной. Об этом сообщила и. о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах Светлана Петровских. Заявление опубликовал в telegram-канале информационный центр правительства Тюменской области. «Питьевая вода в селах Казанского районе не соответствует нормативам. В результате, вода из колонок и вода, подведенная в дома, может использоваться только как техническая. Употребление ее для питья может привести к кишечной инфекции», — говорится в сообщении. Отмечается, что для питья необходимо использовать только бутилированную воду, либо ту, которая доступна в водораздаточных киосках. Другие правила использования воды в Казанском районе: воду из раздаточных киосков необходимо кипятить; кипяченая вода должна использоваться в течение трех часов; фрукты и овощи перед употреблением необходимо мыть в кипяченой воде и обдавать кипятком; при появлении признаков кишечной инфекции необходимо обращаться к врачу. Ранее URA.RU рассказало, что в Ишимском районе качество питьевой воды соответствует нормам. Контроль ведут специалисты местного «Водоканала» и федеральная лаборатория Роспотребнадзора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Питьевая вода в Казанском районе Тюменской области признана потенциально опасной. Об этом сообщила и. о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах Светлана Петровских. Заявление опубликовал в telegram-канале информационный центр правительства Тюменской области. «Питьевая вода в селах Казанского районе не соответствует нормативам. В результате, вода из колонок и вода, подведенная в дома, может использоваться только как техническая. Употребление ее для питья может привести к кишечной инфекции», — говорится в сообщении. Отмечается, что для питья необходимо использовать только бутилированную воду, либо ту, которая доступна в водораздаточных киосках. Другие правила использования воды в Казанском районе: воду из раздаточных киосков необходимо кипятить; кипяченая вода должна использоваться в течение трех часов; фрукты и овощи перед употреблением необходимо мыть в кипяченой воде и обдавать кипятком; при появлении признаков кишечной инфекции необходимо обращаться к врачу. Ранее URA.RU рассказало, что в Ишимском районе качество питьевой воды соответствует нормам. Контроль ведут специалисты местного «Водоканала» и федеральная лаборатория Роспотребнадзора.