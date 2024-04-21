Происшествия Качество питьевой воды в Ишиме находится на федеральном контроле Проверку качества питьевой воды в Ишимском районе проводят каждые два часа 22 апреля 2024 в 10:13 Размер текста - 17 + Исследования воды проводят каждые два часа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Ишимском районе работает федеральная лаборатория Роспотребнадзора, которая помогает контролировать качество питьевой воды. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор АО «Водоканал Ишим» Алексей Веренчук. «Мы сами ведем контроль каждые два часа. И плюс лаборатория ведет свой контроль. Получается несколько уровней контроля», — пояснил URA.RU Веренчук. По его словам, в настоящий момент качество воды в Ишиме не опустилось ниже предельно допустимых показателей. Ранее URA.RU рассказало, что дамба, которая защищает Ишим от наводнения, дала течь. Также агентство ведет трансляцию событий в Ишимском районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Ишимском районе работает федеральная лаборатория Роспотребнадзора, которая помогает контролировать качество питьевой воды. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор АО «Водоканал Ишим» Алексей Веренчук. «Мы сами ведем контроль каждые два часа. И плюс лаборатория ведет свой контроль. Получается несколько уровней контроля», — пояснил URA.RU Веренчук. По его словам, в настоящий момент качество воды в Ишиме не опустилось ниже предельно допустимых показателей. Ранее URA.RU рассказало, что дамба, которая защищает Ишим от наводнения, дала течь. Также агентство ведет трансляцию событий в Ишимском районе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям