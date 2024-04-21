21 апреля 2024

Качество питьевой воды в Ишиме находится на федеральном контроле

Проверку качества питьевой воды в Ишимском районе проводят каждые два часа
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Исследования воды проводят каждые два часа Фото:
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В Ишимском районе работает федеральная лаборатория Роспотребнадзора, которая помогает контролировать качество питьевой воды. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор АО «Водоканал Ишим» Алексей Веренчук.

«Мы сами ведем контроль каждые два часа. И плюс лаборатория ведет свой контроль. Получается несколько уровней контроля», — пояснил URA.RU Веренчук.

По его словам, в настоящий момент качество воды в Ишиме не опустилось ниже предельно допустимых показателей. Ранее URA.RU рассказало, что дамба, которая защищает Ишим от наводнения, дала течь. Также агентство ведет трансляцию событий в Ишимском районе.

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В Ишимском районе работает федеральная лаборатория Роспотребнадзора, которая помогает контролировать качество питьевой воды. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор АО «Водоканал Ишим» Алексей Веренчук. «Мы сами ведем контроль каждые два часа. И плюс лаборатория ведет свой контроль. Получается несколько уровней контроля», — пояснил URA.RU Веренчук. По его словам, в настоящий момент качество воды в Ишиме не опустилось ниже предельно допустимых показателей. Ранее URA.RU рассказало, что дамба, которая защищает Ишим от наводнения, дала течь. Также агентство ведет трансляцию событий в Ишимском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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