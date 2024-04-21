Качество питьевой воды в Ишиме находится на федеральном контроле

В Ишимском районе работает федеральная лаборатория Роспотребнадзора, которая помогает контролировать качество питьевой воды. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор АО «Водоканал Ишим» Алексей Веренчук.
«Мы сами ведем контроль каждые два часа. И плюс лаборатория ведет свой контроль. Получается несколько уровней контроля», — пояснил URA.RU Веренчук.
По его словам, в настоящий момент качество воды в Ишиме не опустилось ниже предельно допустимых показателей. Ранее URA.RU рассказало, что дамба, которая защищает Ишим от наводнения, дала течь. Также агентство ведет трансляцию событий в Ишимском районе.
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В Ишимском районе работает федеральная лаборатория Роспотребнадзора, которая помогает контролировать качество питьевой воды. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор АО «Водоканал Ишим» Алексей Веренчук. «Мы сами ведем контроль каждые два часа. И плюс лаборатория ведет свой контроль. Получается несколько уровней контроля», — пояснил URA.RU Веренчук. По его словам, в настоящий момент качество воды в Ишиме не опустилось ниже предельно допустимых показателей. Ранее URA.RU рассказало, что дамба, которая защищает Ишим от наводнения, дала течь. Также агентство ведет трансляцию событий в Ишимском районе.