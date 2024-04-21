Дело в отношении Артема Шумкова рассмотрит Челябинской областной суд Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинском областном суде 22 апреля стартовал судебный процесс по делу в отношении бывшего начальника одного из отделов ГУ МВД по региону Артема Шумкова, задержанного ФСБ и обвиняемого в получении крупных взяток. Дело появилось в базе данных суда.

«Дело было зарегистрировано в суде 12 апреля. Его передали судье Игорю Вардугину. Он назначил первое судебное заседание на 22 апреля. Заседание пройдет в закрытом режиме», — говорится в карточке дела.

Согласно базе данных суда, вместе с Шумковым по делу в качестве взяткодателя проходит Денис Иванов. По данным URA.RU, в ходе предварительного следствия бывший силовик признал вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Шумков был задержан в мае прошлого года сотрудниками УФСБ по региону совместно с коллегами из отдела собственной безопасности областного главка. Ему предъявили обвинения в получении взяток в особо крупном размере и отправили в СИЗО. После проведения служебной проверки он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

«Выявление подобных кадров находится на постоянном контроле руководства главка. В случае установления вины, они будут уволены из органов внутренних дел и привлечены к ответственности, их непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность», — напомнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Вместе с Артемом Шумковым по делу в качестве взяткодателя проходит Денис Иванов Скрин: официальный сайт Челябинского областного суда