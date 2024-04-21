21 апреля 2024

В Челябинске стартовал процесс по делу бывшего VIP-силовика Шумкова. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, челябинский областной суд
Дело в отношении Артема Шумкова рассмотрит Челябинской областной суд Фото:

В Челябинском областном суде 22 апреля стартовал судебный процесс по делу в отношении бывшего начальника одного из отделов ГУ МВД по региону Артема Шумкова, задержанного ФСБ и обвиняемого в получении крупных взяток. Дело появилось в базе данных суда.

«Дело было зарегистрировано в суде 12 апреля. Его передали судье Игорю Вардугину. Он назначил первое судебное заседание на 22 апреля. Заседание пройдет в закрытом режиме», — говорится в карточке дела.

Согласно базе данных суда, вместе с Шумковым по делу в качестве взяткодателя проходит Денис Иванов. По данным URA.RU, в ходе предварительного следствия бывший силовик признал вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Шумков был задержан в мае прошлого года сотрудниками УФСБ по региону совместно с коллегами из отдела собственной безопасности областного главка. Ему предъявили обвинения в получении взяток в особо крупном размере и отправили в СИЗО. После проведения служебной проверки он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

«Выявление подобных кадров находится на постоянном контроле руководства главка. В случае установления вины, они будут уволены из органов внутренних дел и привлечены к ответственности, их непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность», — напомнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Вместе с Артемом Шумковым по делу в качестве взяткодателя проходит Денис Иванов
Вместе с Артемом Шумковым по делу в качестве взяткодателя проходит Денис Иванов

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В Челябинском областном суде 22 апреля стартовал судебный процесс по делу в отношении бывшего начальника одного из отделов ГУ МВД по региону Артема Шумкова, задержанного ФСБ и обвиняемого в получении крупных взяток. Дело появилось в базе данных суда. «Дело было зарегистрировано в суде 12 апреля. Его передали судье Игорю Вардугину. Он назначил первое судебное заседание на 22 апреля. Заседание пройдет в закрытом режиме», — говорится в карточке дела. Согласно базе данных суда, вместе с Шумковым по делу в качестве взяткодателя проходит Денис Иванов. По данным URA.RU, в ходе предварительного следствия бывший силовик признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. Шумков был задержан в мае прошлого года сотрудниками УФСБ по региону совместно с коллегами из отдела собственной безопасности областного главка. Ему предъявили обвинения в получении взяток в особо крупном размере и отправили в СИЗО. После проведения служебной проверки он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. «Выявление подобных кадров находится на постоянном контроле руководства главка. В случае установления вины, они будут уволены из органов внутренних дел и привлечены к ответственности, их непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность», — напомнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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