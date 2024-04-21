Екатеринбуржец 37 раз ударил ножом мигранта-нелегала, отомстив за дочь

Уралец убил мигранта, на которого пожаловалась его дочь (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Екатеринбуржец жестоко расправился с гражданином Таджикистана, который, предположительно, обидел его дочь-подростка. Мститель нанес мигранту-нелегалу 37 ударов ножом, от которых тот скончался на месте, а потом сам явился с повинной в полицию. Подробности истории, случившейся в выходные, URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«13-летняя девочка пожаловалась отцу, что ее побил сожитель матери — 40-летний гражданин Таджикистана, который незаконно приехал на Урал в поисках заработка. Мужчина примчался по адресу на улицу Минометчиков и застал предполагаемого обидчика в подъезде, где тот открывал дверь ключом. Мститель выхватил нож и нанес предполагаемому обидчику дочери не менее 37 ударов», — объяснил собеседник агентства.

От ранений мигрант скончался на месте, а екатеринбуржец отправился в отдел полиции и рассказал о случившемся. Сейчас он задержан, в ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В пресс-службе следственного комитета по Свердловской области воздержались от комментария по теме.