21 апреля 2024

Екатеринбуржец 37 раз ударил ножом мигранта-нелегала, отомстив за дочь

© Служба новостей «URA.RU»
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Уралец убил мигранта, на которого пожаловалась его дочь (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржец жестоко расправился с гражданином Таджикистана, который, предположительно, обидел его дочь-подростка. Мститель нанес мигранту-нелегалу 37 ударов ножом, от которых тот скончался на месте, а потом сам явился с повинной в полицию. Подробности истории, случившейся в выходные, URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«13-летняя девочка пожаловалась отцу, что ее побил сожитель матери — 40-летний гражданин Таджикистана, который незаконно приехал на Урал в поисках заработка. Мужчина примчался по адресу на улицу Минометчиков и застал предполагаемого обидчика в подъезде, где тот открывал дверь ключом. Мститель выхватил нож и нанес предполагаемому обидчику дочери не менее 37 ударов», — объяснил собеседник агентства.

От ранений мигрант скончался на месте, а екатеринбуржец отправился в отдел полиции и рассказал о случившемся. Сейчас он задержан, в ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В пресс-службе следственного комитета по Свердловской области воздержались от комментария по теме.

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Екатеринбуржец жестоко расправился с гражданином Таджикистана, который, предположительно, обидел его дочь-подростка. Мститель нанес мигранту-нелегалу 37 ударов ножом, от которых тот скончался на месте, а потом сам явился с повинной в полицию. Подробности истории, случившейся в выходные, URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «13-летняя девочка пожаловалась отцу, что ее побил сожитель матери — 40-летний гражданин Таджикистана, который незаконно приехал на Урал в поисках заработка. Мужчина примчался по адресу на улицу Минометчиков и застал предполагаемого обидчика в подъезде, где тот открывал дверь ключом. Мститель выхватил нож и нанес предполагаемому обидчику дочери не менее 37 ударов», — объяснил собеседник агентства. От ранений мигрант скончался на месте, а екатеринбуржец отправился в отдел полиции и рассказал о случившемся. Сейчас он задержан, в ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В пресс-службе следственного комитета по Свердловской области воздержались от комментария по теме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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