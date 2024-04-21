После резкого спада уровень воды в Тоболе остановился

22 апреля 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Спад в Тоболе остановился Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол в Кургане остановился на отметке 985 сантиметров. Об этом сообщается на сайте с интерактивной картой «Паводок 2024». «Показатель воды в Тоболе, по данным на 12:00, составил 985 сантиметров. Этот показатель тот же, что и два часа назад», — указано на сайте. В Курганской области вода затопила более 5 500 жилых и дачных домов. По прогнозу МЧС, пика паводка в Кургане ожидается в ближайшие день-два. Жителей частного сектора областного центра просят эвакуироваться. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. В последние дни показатель начали падать. Уровень в Тоболе уже опустился ниже десяти метров. Вся важная информация по наводнению в Курганской области — в онлайн-трансляции. URA.RU в режиме реального времени также сообщает о том, как меняется уровень воды в Тоболе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Тобол в Кургане остановился на отметке 985 сантиметров. Об этом сообщается на сайте с интерактивной картой «Паводок 2024». «Показатель воды в Тоболе, по данным на 12:00, составил 985 сантиметров. Этот показатель тот же, что и два часа назад», — указано на сайте. В Курганской области вода затопила более 5 500 жилых и дачных домов. По прогнозу МЧС, пика паводка в Кургане ожидается в ближайшие день-два. Жителей частного сектора областного центра просят эвакуироваться. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. В последние дни показатель начали падать. Уровень в Тоболе уже опустился ниже десяти метров. Вся важная информация по наводнению в Курганской области — в онлайн-трансляции. URA.RU в режиме реального времени также сообщает о том, как меняется уровень воды в Тоболе.