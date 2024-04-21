21 апреля 2024

После резкого спада уровень воды в Тоболе остановился

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная около памятника Красину. Курган, половодье, паводок, наводнение, набережная тобола
Спад в Тоболе остановился Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол в Кургане остановился на отметке 985 сантиметров. Об этом сообщается на сайте с интерактивной картой «Паводок 2024».

«Показатель воды в Тоболе, по данным на 12:00, составил 985 сантиметров. Этот показатель тот же, что и два часа назад», — указано на сайте.

В Курганской области вода затопила более 5 500 жилых и дачных домов. По прогнозу МЧС, пика паводка в Кургане ожидается в ближайшие день-два. Жителей частного сектора областного центра просят эвакуироваться. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. В последние дни показатель начали падать. Уровень в Тоболе уже опустился ниже десяти метров. Вся важная информация по наводнению в Курганской области — в онлайн-трансляции. URA.RU в режиме реального времени также сообщает о том, как меняется уровень воды в Тоболе.

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Уровень воды в реке Тобол в Кургане остановился на отметке 985 сантиметров. Об этом сообщается на сайте с интерактивной картой «Паводок 2024». «Показатель воды в Тоболе, по данным на 12:00, составил 985 сантиметров. Этот показатель тот же, что и два часа назад», — указано на сайте. В Курганской области вода затопила более 5 500 жилых и дачных домов. По прогнозу МЧС, пика паводка в Кургане ожидается в ближайшие день-два. Жителей частного сектора областного центра просят эвакуироваться. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. В последние дни показатель начали падать. Уровень в Тоболе уже опустился ниже десяти метров. Вся важная информация по наводнению в Курганской области — в онлайн-трансляции. URA.RU в режиме реального времени также сообщает о том, как меняется уровень воды в Тоболе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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